تشيلي توجه ضربة قوية لإسرائيل وتتخذ قرار هـام.. تعرف عليه

قالت وزيرة الدفاع التشيلية، أدريانا ديلبيانو، أن تشيلى قررت إيقاف جميع صفقات الأسلحة مع إسرائيل، ولن تقوم بشراء أي أسلحة منها مستقبلا، مؤكدة بدء مع المفاوضات مع دول أخرى بشأن مشتريات الأسلحة الدفاعية، وذلك على خلفية ما يحدث فى غزة من مجازر وقتل المدنيين على أيدى إسرائيل.

تصريحات وزيرة الدفاع

وفي مقابلة مع إذاعة “راديو كوبيراتيفا” علقت قائلة: “لن تُبرم هذه الصفقات، ولن تُبرم، لأنها تُعالج في إطار مسألة لا علاقة لها بجودة الأسلحة، بل تتعلق بموقف آخر”، فى إشارة منها لما يحدث فى غزة .

وأكدت الوزيرة أن قرار الرئيس التشيلى جابرييل بوريك ـ الذى أصدر فى خطابه العلنى الأخير فى يونيو الماضى توجهات بوضع خطة لتنويع العلاقات التجارية تسمح لنا بالتوقف عن الاعتماد على الصناعة الإسرائيلية فى جميع المجالات.

اجتماعات مع دول مهتمة

وتابعت أيضًا: “لقد عقدنا اجتماعات مع دول مهتمة جدًا بالتعاون معنا، ليس فقط في سلاح الجو، ولكن أيضًا في القطاع البحري؛ من كندا واليابان وإسبانيا، التي تربطنا بها علاقات قوية جدًا في القطاع البحري”.

وجاء ضمن الإجراءات الأخرى الاحتجاجية على أزمة غزة، قرار الرئيس التشيلي بوريك في مايو الماضي بسحب الملحقين العسكريين من تل أبيب.

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، سحب الملحقين العسكريين التشيليين من إسرائيل، الذى أعلنته حكومة جابرييل بوريك، ردا على الوضع “الخطير للغاية” فى قطاع غزة، والناجم عن الهجوم العسكرى الإسرائيلى “غير المتناسب”.

وطلبت تشيلى، التى تضم أكبر جالية من أصل فلسطينى خارج العالم العربى، سفيرها لدى إسرائيل فى أكتوبر 2023 بسبب حرب غزة، ثم استدعته نهائيا بعد عام.

و قدّمت تشيلى، إلى جانب المكسيك، طلبًا للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم حرب محتملة فى غزة، كما انضمّت رسميًا إلى قضية الإبادة الجماعية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة فى الأمم المتحدة، والتى تُعقد أيضًا فى لاهاي.