تفاصيل مقتل حليف ترامب ونتنياهو تشارلي كيرك

قُتل الناشط اليميني البارز تشارلي كيرك أحد أبرز حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وإثر تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية جامعية بولاية يوتا مساء أمس الأربعاء، في حادث وصفه حاكم الولاية بـ”الاغتيال السياسي” بعد أن تم تنفيذه من فوق سطح مبنى داخل الحرم الجامعي.

وأفادت السلطات الأميركية أنها تحتجز المشتبه به، دون الكشف عن هويته أو دوافعه حتى الآن، بينما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مشاركته في التحقيقات، مع الإشارة إلى عدم وجود دلائل على تورط أشخاص آخرين في العملية.

وبحسب بيان رسمي فإن منفذ الهجوم كان يرتدي ملابس داكنة وأطلق النار من مسافة بعيدة فوق سطح مبنى جامعي، فيما تعهّد حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس بمحاسبته بأقصى العقوبات في ولاية تطبق حكم الإعدام.

وأعاد الحادث تسليط الضوء على تزايد العنف السياسي في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تقتصر الهجمات على تيار بعينه، بل طالت مختلف الاتجاهات الأيديولوجية.

من جانبه، وجه ترامب أصابع الاتهام إلى ما وصفه بخطاب “اليسار الراديكالي”، معتبراً أن كيرك “شهيد الحقيقة والحرية”، ومؤكداً أن اغتياله يمثل ضربة موجعة لحرية الرأي والتعبير في البلاد.