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تشاد تقرر إبعاد 4 دبلوماسيين سودانيين بسبب تصريحات خطيرة

عبد الرحمن عياد

أعلنت حكومة تشاد في بيان صادر يوم السبت أنها قد أعلنت أربعة دبلوماسيين سودانيين أشخاصًا غير مرغوب فيهم وأمرتهم بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.
وقد جاء هذا الإعلان نتيجة لما وصفته الحكومة التشادية بأنه تصريحات خطيرة أدلى بها مسؤولون سودانيون اتهموا تشاد بالتدخل في الصراع داخل السودان.

وكان الدبلوماسيون الذين تم إبعادهم يشملون المستشار الأول للسفارة والملحق الدفاعي وقنصلان.
وجاء في البيان الصادر عن المتحدث باسم الحكومة التشادية أن هذا القرار جاء ردًا على تصريحات خطيرة لا أساس لها قد صدرت عن القائد العسكري السوداني الرفيع المستوى الفريق أول ركن ياسر العطا وتم تكرارها من قبل وزير الخارجية السوداني على شاشة التلفزيون المحلي.

وأشار البيان إلى أن تكرار هذه التصريحات من قبل السلطات السودانية بشأن تشاد وحكومتها يعد ببساطة أمرًا غير مقبول وعدائيًا ويكشف عن وجود أجندة مخفية.


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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