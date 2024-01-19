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تسهيل شروط الحصول على الجنسية في ألمانيا.. خطوة جديدة تدعم تنويع العمالة وزيادة التنافسية

نورا جمعة هجرس

أقر مجلس النواب في ألمانيا تشديدا للقوانين المتعلقة بالحصول على الجنسية الألمانية، بهدف التصدي لنقص العمالة وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وفي خطوة ملفتة، يمكن الآن للأفراد التقديم للحصول على الجنسية الألمانية بعد مرور 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد، مقارنة بالشروط السابقة التي كانت تتطلب 8 سنوات.

تسهيل شروط الحصول على الجنسية في ألمانيا.. خطوة جديدة تدعم تنويع العمالة وزيادة التنافسية

سكاي نيوز

تفاصيل القرار تشير إلى استراتيجية حكومية تهدف إلى تشجيع التنويع في مجال العمالة وتعزيز الديموغرافيا، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود ألمانيا لمواجهة تحديات السوق العمل وتعزيز جاذبيتها للمهاجرين المؤهلين.

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنويع وسد فجوة العمالة، أقر مجلس النواب الألماني تخفيف شروط الحصول على الجنسية الألمانية، مما يتيح للأشخاص حمل جنسيتين، وفتح هذا القانون أفق جديد للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، التي قدر عددها بنحو مليون ونصف المليون شخص.

المستشار أولاف شولتس أكد أن الاعتراف بالهويات المتعددة يعكس الاحترام، مشيرا إلى أن في الولايات المتحدة يعتبر الشعور بالتبعية لجنسيتين أمرا طبيعيا، هذه الخطوة قد تعزز التفاهم الثقافي والتلاقي الاقتصادي في المجتمع الألماني.

وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن هذا الإصلاح يأتي في سياق الحاجة الملحة للعمالة الماهرة، خاصة في ظل المنافسة العالمية لاجتذاب المواهب، ويعكس هذا الإجراء الحكومي الالتزام بتعزيز الوضع الاقتصادي الألماني وتفعيل الاقتصاد في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجه البلاد.

واصلت ألمانيا خطواتها نحو تعزيز التنويع الثقافي والاقتصادي مع قرار مجلس النواب بتخفيف شروط الحصول على الجنسية الألمانية، مما يسمح الآن بتقديم طلب بعد خمس سنوات فقط من الإقامة، هذا الإجراء يشكل خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الكفاءات وتعزيز التنافسية في سوق العمل الألماني.

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عن الكاتب:
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نورا جمعة هجرس

أنا نورا جمعه هجرس.. من الفيوم، خريجة آداب اجتماع شعبة اتصال وإعلام، أعمل في موقع نجوم مصرية، احب الاطلاع الواسع على الأحداث والقضايا المختلفة، شغوفه جدًا بالكتابة، وأؤمن بأن القوة الحقيقية للكلمات تكمن في قدرتها على تغيير وجه العالم، أسعى باستمرار لترك بصمة إيجابية في نفوس من يقرأ مقالاتي، وأرى أن النجاح مزيج من العمل الشاق، لذلك أحرص على قراءة الكثير وتطوير معرفتي باستمرار لتعزيز أدائي الكتابي وتأثيره على القراء.

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