تسهيل شروط الحصول على الجنسية في ألمانيا.. خطوة جديدة تدعم تنويع العمالة وزيادة التنافسية

أقر مجلس النواب في ألمانيا تشديدا للقوانين المتعلقة بالحصول على الجنسية الألمانية، بهدف التصدي لنقص العمالة وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وفي خطوة ملفتة، يمكن الآن للأفراد التقديم للحصول على الجنسية الألمانية بعد مرور 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد، مقارنة بالشروط السابقة التي كانت تتطلب 8 سنوات.

سكاي نيوز

تفاصيل القرار تشير إلى استراتيجية حكومية تهدف إلى تشجيع التنويع في مجال العمالة وتعزيز الديموغرافيا، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود ألمانيا لمواجهة تحديات السوق العمل وتعزيز جاذبيتها للمهاجرين المؤهلين.

#ألمانيا.. شروط جديدة "مخففة" للحصول على الجنسية https://t.co/WGq8o9xtLJ — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 19, 2024

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنويع وسد فجوة العمالة، أقر مجلس النواب الألماني تخفيف شروط الحصول على الجنسية الألمانية، مما يتيح للأشخاص حمل جنسيتين، وفتح هذا القانون أفق جديد للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، التي قدر عددها بنحو مليون ونصف المليون شخص.

المستشار أولاف شولتس أكد أن الاعتراف بالهويات المتعددة يعكس الاحترام، مشيرا إلى أن في الولايات المتحدة يعتبر الشعور بالتبعية لجنسيتين أمرا طبيعيا، هذه الخطوة قد تعزز التفاهم الثقافي والتلاقي الاقتصادي في المجتمع الألماني.

وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن هذا الإصلاح يأتي في سياق الحاجة الملحة للعمالة الماهرة، خاصة في ظل المنافسة العالمية لاجتذاب المواهب، ويعكس هذا الإجراء الحكومي الالتزام بتعزيز الوضع الاقتصادي الألماني وتفعيل الاقتصاد في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجه البلاد.

واصلت ألمانيا خطواتها نحو تعزيز التنويع الثقافي والاقتصادي مع قرار مجلس النواب بتخفيف شروط الحصول على الجنسية الألمانية، مما يسمح الآن بتقديم طلب بعد خمس سنوات فقط من الإقامة، هذا الإجراء يشكل خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الكفاءات وتعزيز التنافسية في سوق العمل الألماني.