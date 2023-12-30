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تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة السياحة في الصين للقادمين من الولايات المتحدة

عبد الرحمن عياد

أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن الصين قد قررت تسهيل طلبات الحصول على تأشيرة السياحة للمواطنين الأمريكيين اعتبارًا من الأول من يناير.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الصين لتنشيط قطاع السياحة ودعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد فترة من التباطؤ الناتج عن جائحة كوفيد 19.

وقد أشارت السفارة في بيان قد نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة الماضي إلى أنه لم يعد من الضروري بالنسبة للمتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية في الصين تقديم حجوزات تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق أو خطاب دعوة.

وقد سبق للصين أن فتحت الباب أمام حاملي جوازات السفر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا لزيارة البلاد دون تأشيرة اعتبارًا من الأول من ديسمبر.

وقد تضرر قطاع السياحة في الصين بشكل كبير خلال جائحة كوفيد 19 نتيجة للسياسات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الصينية لمكافحة الوباء.
وعلى الرغم من أن عدد الرحلات الجوية الدولية إلى الصين قد زاد منذ رفع القيود المرتبطة بالجائحة في العام الماضي، إلا أنها لا تزال تشكل نسبة 60 بالمئة فقط من مستويات عام 2019.


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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