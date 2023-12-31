تسمم المعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر الإسرائيلي

تعرض المعتقلون في سجن عوفر الإسرائيلي لحالات تسمم جراء تناولهم وجبات طعام فاسدة وذلك وفقًا لما كشفته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، وقد أكدت الهيئة أن محاميها استطاع بصعوبة زيارة السجن والحصول على هذه المعلومات.

سجن عوفر الإسرائيلي

وقد أوضحت الهيئة أن إدارة السجون الإسرائيلية تنتهج سياسة عقابية تجاه المعتقلين منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

فهي تلجأ إلى تجويع المعتقلين لفترات طويلة وتقديم وجبات غذائية غير مناسبة وفقيرة في الجودة والتنوع.

ويعتبر سجن عوفر أحد السجون الإسرائيلية الذي يحتجز فيه العديد من الفلسطينيين المعتقلين، وقد أثارت هذه التقارير الجديدة قلقًا كبيرًا بشأن حالة سجناء عوفر وظروف احتجازهم.

وقد أوضحت هيئة شؤون الأسرى (أن إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى من ضمنها بقائهم على الجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كما ونوعا وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح والعزل).