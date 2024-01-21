تسرب نفط خام لخط أنابيب شركة شل العالمية في دلتا النيجر

تعرضت شركة (شل) العالمية لمشكلة جديدة في نيجيريا حيث أفادت هيئة رصد تسرب النفط وجماعة مدافعة عن البيئة بأن خط أنابيب تابع لشركة (شل) تسرب منه نفط خام في دلتا النيجر.

نيجيريا

ويغذي خط الأنابيب المسمى (أوبولو أوجالي) خط (ترانس نيجر) الذي ينقل 180 ألف برميل من النفط الخام يوميًا في ولاية ريفرز جنوب البلاد، ويُعدُّ هذا الخط أحد الطرق الرئيسية لتصدير خام بوني الخفيف.

وقد تم إغلاق الأنابيب لأعمال الصيانة في ديسمبر، ولكنه استؤنف مؤخرًا في هذا الشهر.

وفي الجمعة الماضية فقد أبلغت جماعات محلية عن وقوع تسرب نفطي وأبلغت الشركة المسؤولة عن تطوير النفط في نيجيريا شركة (شل) المحدودة بالحادث، كما تم إخطار الهيئة النيجيرية لرصد التسرب النفطي والاستجابة له.

وقد قام رئيس الهيئة في ولاية ريفرز أيمي إيكانيم بالإعلان عن تلقي البلاغ بشأن التسرب، وأكد أنهم سوف يتوجهون إلى الموقع غدًا الأحد لإجراء تحقيق مشترك لمعرفة أسباب وتداعيات الحادث.

وتواجه شركة (شل) تحديات متعددة فيما يتعلق بتسرب النفط في دلتا النيجر، وهي منطقة تشهد انتشاراً واسعاً للتلوث والصراعات والفساد.