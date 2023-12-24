تركي يتخلص من حبيبته بطريقة بشعة بعد رفضها الزواج منه

ألقت الشرطة التركية القبض على رجل تركي تخلص من حبيبته بسبب رفضها الزواج منه خلال الساعات الماضية.

مقتل دبلوماسي عماني المصدر/ منصة x

ونجحت قوات الأمن في القبض على الرجل التركي بعدما وجهت له تهمة دفع صديقته من أعلى قمة منحدر، وذلك بعدما رفضت عرض الزواج منه.

تفاصيل تخلص رجل تركي من حبيبته بعد رفضها الزواج منه

وادعى الجاني نظام الدين غورسو، والذي كان يخطط للزواج من صديقته يشيم دمير صاحب ال 39 عامًا، حيث قام بمصاحبتها بقمة منحدر رومانسي في بولينتي كيب بتركيا، لكن الأمور أخذت مسلكًا خطيرًا، بعدما رفضت الفتاة الزواج منه، ليقوم غورسو بالانتقام منها بطريقة بشعة، حيث قام بألقائها من أعلى المنحدر.

وعلم قوات الأمن التركية بالأمر، مما أدى إلى إرسال قوة أمنية، حيث وصلت لمكان الحادث، لكن الجاني أخبرهم بإن دمير “المجني عليها” أبدت موافقتها على عرضه للزواج منها، وقام بارتداء الخاتم، ليذهب بعد ذلك إلى السيارة لإحضار من أجل إحضار مشروبات للاحتفال معًا بهذه المناسبة السعيدة، لكنه تفاجئ بسماع صراخها، ليعود مسرعاً على الفور إلى المكان، لكنه أكتشف سقوطها من أعلى المنحدر.

فيما لم تُصدق الشرطة التركية الرواية التي أدلى بها الجاني، حيث وُجدو أثار اشتباكات عنيفة بين الجاني والمجني عليها في محيط الحادث، بالإضافة إلى نظارة مكسورة تُظهر حجم الخلاف الذي كان قبل وفاة دمير.

وعثر ضباط الشرطة على الخاتم في جيب جورسو، والذي كان يخطط أن تلبسه دمير، ليتأكد كذب ادعاءات الجاني بأن الضحية ارتدت الخاتم.

ومن المقرر أن تقوم قوات الشرطة بتحويل جورسو للنيابة خلال الساعات المقبلة، وذلك من أجل امتثاله للتحقيق وتحويله للمحاكمة العاجلة في تركيا.