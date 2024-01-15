تركيا تعتقل لاعب كرة قدم إسرائيليًا بتهمة التحريض على الكراهية

ذكرت وسائل الإعلام التركية أن تركيا قامت باعتقال لاعب كرة قدم إسرائيلي بتهمة (التحريض العلني على الكراهية) وذلك بعد أن قام بوضع رسالة على معصمه تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى التركي.

لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل

وقد أعلن وزير العدل التركي فتح تحقيقًا بتهمة (التحريض العلني على الكراهية) ضد اللاعب الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل، وتم استبعاده أيضًا من ناديه أنطاليا سبور.

وقد قال وزير العدل التركي يلماز تونج بأن (مكتب المدعي العام في أنطاليا فتح تحقيقًا قضائيًا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل بتهمة التحريض العلني على الكراهية بسبب إيماءته البغيضة التي دعمت المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة).

📌 Kamuoyuna Duyurulur! Bugün oynadığımız Trabzonspor karşılaşmasında, Sagiv Jehezkel’in, Antalya’mın, Antalyaspor’umuzun ve ülkemizin hassasiyetlerine aykırı bir davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettim. Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol… pic.twitter.com/1jxA2dcKP0 — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2024

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية بما في ذلك وكالة الأناضول الرسمية وقناة إن تي في الخاصة بأن اللاعب الإسرائيلي اعتقل في وقت متأخر من مساء الأحد.

وبعد تسجيله هدفًا خلال المباراة التي جرت يوم الأحد فقد كشف اللاعب رسالة كتبها على ضمادة ملفوفة حول معصمه، جاء فيها (100 يوم، 10/07) وتشير هذه الرسالة القصيرة إلى مرور 100 يوم منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.

وقد فسر وزير العدل التركي هذه الرسالة على أنها تأييد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردًا على هجوم حماس.

ومن جانبه فقد كتب وزير العدل التركي أنه سوف يستمر في دعم الفلسطينيين المضطهدين، مستنكرًا الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

وقد أعلن نادي أنطاليا سبور استبعاد اللاعب الإسرائيلي متهمًا إياه (بالتصرف بشكل يخالف قيم بلادهما).

ومنذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس فقد وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارًا إسرائيل بأنها دولة إرهابية، معتبرًا حماس التي تعتبرها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة جماعة إرهابية، في حين يعتبرها آخرون مجموعة من المقاومين.

وقد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اعتقال تركيا للاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزكيل بأنه شائن وينطوي على نفاق.

وأثار اعتقال جيحيزكيل غضبا في إسرائيل إذ كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت على موقع إكس (عار عليك أيتها الحكومة التركية).

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي على منصة إكس (بأن تركيا تتصرف بنكران للجميل تجاه إسرائيل التي كانت أول من ساعدها بعد زلزال 2022، مضيفا تركيا تعمل في الواقع كذراع تنفيذية لحماس).

وفي وقت لاحق فقد قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الاثنين إن تركيا أفرجت عن اللاعب الإسرائيلي وأنه سيعود إلى إسرائيل اليوم.