ترقب لقرار محكمة العدل وواشنطن تنفي لا أساس لادعاءات الإبادة الجماعية

تستعد محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار مهم اليوم بشأن الوضع في قطاع غزة، وسط ترقب دولي وتوترات مستمرة، لذلك نفت واشنطن ارتكاب إسرائيل لأي أعمال إبادة جماعية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أكدت الولايات المتحدة أنها لن تتدخل قبل صدور قرار المحكمة، معبرة عن توقعاتها بأن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي وستتخذ إجراءات إضافية لحماية المدنيين، يأتي هذا التصريح في سياق التوترات المتزايدة في المنطقة، حيث أكدت واشنطن على انعدام التكافؤ الأخلاقي بين حماس وحكومة إسرائيل.

المصدر...العربية

أكدت الخارجية الأميركية عدم وجود أي أساس لادعاءات بارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، وفي بيان صادر عن الخارجية، أكدت واشنطن أنها لن تستبق قرار محكمة العدل الدولية المتوقع اليوم بشأن الأحداث في القطاع، وأضافت البيان أن الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي وتتخذ خطوات إضافية لضمان حماية المدنيين.

ترقب لقرار محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب #إسرائيل إبادة جماعية في #غزة .. هل يصدر الحكم لصالح إسرائيل أم ضدها؟ #سوشال_سكاي #أخبار_سكاي pic.twitter.com/w9azzsJcgz — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 26, 2024

أعربت الخارجية الأميركية عن توقعاتها بأن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي وتتخذ خطوات إضافية لحماية المدنيين، وذلك وسط ترقب القرار المتوقع من محكمة العدل الدولية حول الأحداث في قطاع غزة، وفي بيان صادر عن الخارجية، أكدت واشنطن على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية وضرورة حماية الحقوق الإنسانية، وفي سياق آخر، أشارت البيان إلى انعدام تكافؤ أخلاقي بين جماعة حماس وحكومة إسرائيل، معبرة عن رؤيتها للتحديات الأخلاقية التي تطرأ في ظل التوترات الحالية.

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، لمناقشة التطورات في قطاع غزة، تناول البيان الأميركي الصادر عن وزارة الخارجية النزاع في غزة وأهمية حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، وأفاد البيان أن الوزيرين ناقشا أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق سلام إقليمي دائم يكفل أمن إسرائيل ويسهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، يأتي هذا الاتصال في إطار الجهود الدولية للتصدي للتوترات في المنطقة ودعم السلام والاستقرار.

يترقب المجتمع الدولي قرار “العدل الدولية” في لاهاي، الذي من المتوقع أن يصدر اليوم، حول التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وتتعلق القضية باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال النزاع الدائر في قطاع غزة.

ساعات وتصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن اتهام #إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في #غزة.. فما الذي يمكن أن تأمر به في قرارها المرتقب؟؟ #العربية pic.twitter.com/dQ8ttEoR5L — العربية (@AlArabiya) January 26, 2024

تتناول الجلسة العلنية قرار المحكمة حول التدابير المؤقتة المقترحة، مثل وقف العمليات العسكرية فورًا وضمان عودة النازحين إلى منازلهم، إضافة إلى تأمين تقديم المساعدات الإنسانية، وعلى الرغم من أنها لا تتعمق في جوهر الدعوى، إلا أنها تشير إلى التدابير التي يمكن اتخاذها بشكل مؤقت للتعامل مع الوضع الراهن.

ومن جهه أعلن القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن الحركة ستلتزم بأي قرار يصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استعداد الحركة لإطلاق سراح المحتجزين لديها إذا قامت إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وأضاف أنه يجب على إسرائيل إنهاء حصار غزة والسماح بإدخال المساعدات واحتياجات إعادة الإعمار.

من جانبها، عقدت إسرائيل اجتماعًا تشاوريًا لبحث سيناريوهات الرد على القرار المرتقب من المحكمة الدولية، وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن فريق الدفاع الإسرائيلي قد ادعى أمام المحكمة أن إسرائيل كانت تدافع عن النفس وفقًا للقانون الدولي، وأن الدعوى تجاهلت أحداث هجوم أكتوبر الماضي، وأضاف الفريق أن المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأن الدعوى لا تمت للواقع بصلة.

قبيل صدور قرار المحكمة الدولية، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركة طيران إلعال الإسرائيلية تعتزم إلغاء مسار رحلاتها إلى جوهانسبرغ ابتداءً من أول أبريل المقبل، يأتي هذا القرار في سياق التوترات المتوقعة بين إسرائيل والنقل الجوي نتيجة لقرار المحكمة.

من جهته، يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجموعة من السيناريوهات المختلفة للرد على القرار المرتقب، وتعول إسرائيل أيضًا على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.