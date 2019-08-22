مشسلسل لبدأت في الأواني الاخير البحث عن مسلسل لا احد يعلم الحلقة 10 ( Kimse Bilmez ) وتزداد نسبة المشاهدة كثيراً حيث يعد من أشهر المسلسلات التركية، و يتحدث المسلسل عن قصة بطلان هما “علي هور أوغلو” و “سيفدا” حيث أن علي أوغلو كان يعمل في المنظمة في الماضي ولكن تركها بعد أن فقد طفله و أصبح شيخ الحي الذي يسكنه وله مهارات عديدة منها أنه يرى في الظلام و ذو ذكاء شديد، والبطلة سيفدا التى ستقع في حب علي عندما تلاحقها الشرطة وتلتجئ الي بيته، حيث تدور قصتهم ما بين الدرامة الرومانسية والأكشن والإثارة، وسوف نذكر لكم موعد نزول الحلقة القادمة و تردد القناة الناقلة .

موعد نزول حلقة مسلسل لا أحد يعلم

يتم عرض المسلسل كل يوم ثلاثاء من كل اسبوع على قناة ATV التركية، وتعرض في الساعة 8:00 مساءً، وتم نزول الحلقة العاشرة يوم أمس، و التي تم تأجيلها بسبب إجازة عيد الأضحي، وسوف يتم عرض الحلقة 11 القادمة مساء يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 27/9/2019.

تردد قناة ATV التي تعرض المسلسل

سوف نذكر لكم من خلال موقع نجوم المصرية، تردد قناة ATV التركية الشهيرة، التي يعرض عليها أشهر المسلسلات، و مسلسل لا أحد يعلم، الذي يعرض كل ثلاثاء من كل اسبوع في الساعة الثامنة .