تردد قناة روتانا خليجية 2022 – 1443 Khalejia tv لعرض مسلسل شباب البومب الجزء التاسع

قناة روتانا خليجية واحدة من ضمن قائمة شبكة قنوات روتانا الغنية عن التعريف السعودية، والتي استطاعت منذ بداية انطلاقها أن تحوز على اعجاب الملايين على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وهي قناة يتم بثها من قلب الإمارات العربية المتحدة، وكان أول بث لها في عام 2005، ومنذ ذلك الحين وهي بمثابة القناة الخليجية الترفيهية الأولى لعدد كبير من متابعي القنوات الفضائية، ومؤسسها هو الوليد بن طلال، وتتمتع القناة بباقة متميزة من البرامج والمسلسلات المختلفة وجميعها تهتم بالشأن الخليجي في المجالات المختلفة، نوضح في السياق التالي تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي النايل سات للاستقبال والتمتع بمحتويات القناة والتي أبرزها مسلسل شباب البومب الشهير.

نبذة عن قناة روتانا خليجية Khalejia tv

قناة روتانا خليجية تم إطلاقها في بداية الأمر لتكون قناة موسيقية في المقام الأول، حيث كانت تعرض الكليبات الخليجية لفناني الخليج والوطن العربي، ثم تم تحويلها لتكون قناة ترفيهية يتم عرض من خلالها المسلسلات والأفلام الخليجية، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية التي تهتم بالخليج العربي من السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وغيرها.

ومن أبرز برامج قناة روتانا خليجية المتنوعة ما يلي:

طارق شو.

الأسبوع في ساعة.

روتانا موتورز.

اتجاهات.

دروب الشعر.

عرب وود.

سيدتي.

برنامج كورة.

يا هلا.

الراحل.

هذي السعودية.

عن بعد.

رادار طارئ.

الليوان.

وينك.

في الصورة.

تردد قناة روتانا خليجية

يتم نقل محتويات قناة روتانا خليجية الفضائية على جهاز الاستقبال لديك بمجرد ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد الشبكي للقناة 12226

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي النايل سات.

أيضًا يمكن ضبط قناة روتانا خليجية وتثبيتها على جهاز الاستقبال عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ العرب سات 11843 27500 عمودي 3/4 هوت بيرد 12054 27500 عمودي 5/6

موعد مسلسل شباب البومب 9 على روتانا خليجية

يتم اذاعة مسلسل شباب البومب الجزء التاسع منه في الساعة الواحدة مساءً بتوقيت السعودية على شاشة قناة روتانا خليجية في أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن تكون الإعادة في الساعة 2 مساءً بتوقيت السعودية.