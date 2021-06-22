تردد قناة العالم 2021.. الإخبارية عبر هوت بيرد، نايل سات اشارة واضحة HD بث

تردد قناة العالم 2021 الجديد، العالم الفضائية محطة تلفزة إيرانية مخصصة للاخبار الموجهة بالعربية، تضم القناة كادر إعلامي من مختلف الجنسيات اللبنانية والسورية، تهدف لنشر الحقيقة كما هي، بشكل يخدم وصول المتابعين والمشاهدين الى الاخبار والمعلومات الاكثر دقة، معروفة القناة بقدرتها على تقديم تقارير وتغطيات مباشرة من المناطقة الساخنة، وقد غطت حرب غزة 2008 وقبلها حرب تموز في لبنان 2006، حيادتها جعلت منها قناة مرغوبة بقوة وهي اليوم مصدر مهم ومنصة المعلومات للناس العاديين وكبرى محطات تلفزة الاخبار.

نبذة قصيرة عن العالم

تقدم القناة نفسها كلاعب اساسي على الساحة في نصرة محور المقاومة، ومناصرتها للشعوب المضطهدة، فلطالما كانت الناقل لصوتهم عبر شاشتها سواء عبر التقارير المصورة او الاستضافة الفعلية.

في 2003 دشن وأطلق اول بث تجريبي لقناة العالم، التابعة الى إذاعة جمهورية ايران الاسلامية، في الوقت الحالي تبث القناة على عدد من الاقمار الصناعية( هوت بيرد- نايل سات- يوتلسات). تعتمد القناة اشارات عالية الوضوح الى جنب البث العادي اس دي. وجاءت الترددات الحالية لقناة العالم كما يلي:

إسم القناة al-alam التردد 12577 القمر الصناعي هوت بيرد FEC-SR 27500، 5/6 معامل القطبية أفقي

التردد الثاني

يتم بث قناة العالم ايضاً على قمر نايل سات، بخلاف قمر هوت بيرد، ويمكن ضبط التردد الحالي الخاص بإشارة نايل سات على اجهزة الاستقبال والتردد الحالي هو:

التردد 11526

القطبية أفقي

معدل الترميز 27500

معامل الخطا 3/4

جودة العرض SD القياسية

برامج قناة العالم 2021

مع الحدث

بانوراما

إنقلاب الصورة

العين الإسرائيلية، يركز هذا البرنامج على تتبع تحليلات وسائل الإعلام الاسرائيلية، رؤية إسرائيل للأحداث الاقليمية من حولها.