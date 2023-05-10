ترامب يواجه العدالة: إدانته بالاعتداء الجنسي وتغريمه 5 ملايين دولار

أصدرت هيئة محلفين في مانهاتن، نيويورك، حكمًا بإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاعتداء الجنسي على الصحفية إي جين كارول في عام 1996، وأمرته بدفع 5 ملايين دولار كتعويض لها عن التشهير الذي تعرضت له.

وردًا على هذا الحكم، اعتبر ترامب أن هذا الحكم لا يمثل سوى محاولة للقضاء عليه سياسيًا، وأنه سيقوم بالاستئناف ضد الحكم، كما اعتبر ترامب أنه لا يعرف هوية الصحفية التي اتهمته بالاعتداء عليها، وأن هذا الحكم يمثل وصمة عار على العدالة الأمريكية.

وفي رد فعله على الحكم، قال ترامب في مقاطع فيديو نشرها عبر منصته “تروث سوشال”، “ما الذي يمكن أن تتوقعه من قاض يكره ترامب، عينه كلينتون، والذي بذل قصارى جهده للتأكد من أن نتيجة هذه المحاكمة كانت سلبية بقدر ما يمكن أن تكون؟ والتحدث إلى هيئة محلفين والسيطرة عليها من منطقة مناهضة لترامب، والتي ربما تكون أسوأ مكان في الولايات المتحدة بالنسبة لي للحصول على محاكمة عادلة”.

وأعلن ترامب أنه سيستمر في محاربة هذه الأشياء، مشيرًا إلى أن الحكم يمثل محاكمة غير عادلة ومطاردة سياسية.