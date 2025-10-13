ترامب يهاجم صحفية .. والأخيرة ترد

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رحلته الطويلة من واشنطن إلى إسرائيل للإجابة على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان، والتي تناولت كثير من الموضوعات ما بين اتفاق غزة وروسيا وأوكرانيا والتوترات التجارية مع الصين.

وهاجم ترامب الصحفية “داشا برنز” بعد أن علم أنها تغطى لصالح صحيفة بولتيكو، وقالت إن صحيفتها سيئة وتنشر أخباراً كاذبة، ورفض الرد على سؤالها وطالبها بالسماح لصحفى آخر بطرح سؤال.

يأتي هجوم ترامب على برنز بعد أن سألت عن سعيه لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وكان هذا بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات القادمة من الصين بحلول الأول من نوفمبر لو لم تقم بكين بتخفيض القيود على صادرتها من المعادن الأرضية النادرة. وهدد ترامب أيضا بإلغاء اجتماع مع الرئيس الصينى تشى بين جين لو لم يتم اتخاذ إجراء.

وعقب هجوم ترامب عليها، ردت برنز قائلة: سيدى تحدث إلى كارولين، ستضمن لك، فى إشارة إلى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت.