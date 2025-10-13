أخبار عالمية

ترامب يهاجم صحفية .. والأخيرة ترد

آياتي خيري

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رحلته الطويلة من واشنطن إلى إسرائيل للإجابة على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان، والتي تناولت كثير من الموضوعات ما بين اتفاق غزة وروسيا وأوكرانيا والتوترات التجارية مع الصين.

وهاجم ترامب الصحفية “داشا برنز” بعد أن علم أنها تغطى لصالح صحيفة بولتيكو، وقالت إن صحيفتها سيئة وتنشر أخباراً كاذبة، ورفض الرد على سؤالها وطالبها بالسماح لصحفى آخر بطرح سؤال.

يأتي هجوم ترامب على برنز بعد أن سألت عن سعيه لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وكان هذا بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على الواردات القادمة من الصين بحلول الأول من نوفمبر لو لم تقم بكين بتخفيض القيود على صادرتها من المعادن الأرضية النادرة. وهدد ترامب أيضا بإلغاء اجتماع مع الرئيس الصينى تشى بين جين لو لم يتم اتخاذ إجراء.

وعقب هجوم ترامب عليها، ردت برنز قائلة: سيدى تحدث إلى كارولين، ستضمن لك، فى إشارة إلى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.