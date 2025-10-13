ترامب يهاجم بايدن بتصريح قوي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: كان هناك رئيس سابقًا هو أضعف حاكم شهدته الولايات المتحدة الأمريكية.

العلاقة مع إيران

وتابع ترامب خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي: “مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع إيران إذا أبدت استعدادها لذلك”.

حيث زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إسرائيل، في الوقت الذي بدأت فيه حركة حماس الفلسطينية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بعد أيام من توصله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو يستقبل ترامب

وكان في استقبال ترامب لدى وصوله مطار بن جوريون في تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوج، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.