أخبار عالمية

ترامب يهاجم بايدن بتصريح قوي

آياتي خيري

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: كان هناك رئيس سابقًا هو أضعف حاكم شهدته الولايات المتحدة الأمريكية.

ترامب: لا أخطط لقمة مع شي جين بينغ.. وزيارة الصين مشروطة

العلاقة مع إيران

وتابع ترامب خلال خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي: “مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع إيران إذا أبدت استعدادها لذلك”.

حيث زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إسرائيل، في الوقت الذي بدأت فيه حركة حماس الفلسطينية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، بعد أيام من توصله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو يستقبل ترامب

وكان في استقبال ترامب لدى وصوله مطار بن جوريون في تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوج، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


