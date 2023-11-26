ترامب ينتقد صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن انتقاده لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس مشيرًا إلى أنها لم تشمل حتى الآن أي مواطن أميركي محتجز في قطاع غزة المحاصر.

وقد وجه ترامب انتقاداته عبر منصة (تروث) للتواصل الاجتماعي التي يملكها حيث عبَّر عن عدم رضاه عن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس وخاصة الجزء المتعلق بتبادل الأسرى بين الطرفين.

وأشار قائلاً: (هل لاحظ أحدكم أن حماس أعادت أشخاصًا من دول أخرى ولكنها لم تقم حتى الآن بإطلاق سراح أي رهينة أميركية؟).

ولم يتوقف ترامب في انتقاداته عند ذلك بل وجه سهام النقد أيضًا إلى خصمه السياسي الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

وأضاف قائلاً: (يوجد سبب واحد فقط لعدم حدوث ذلك (إطلاق سراح الأميركيين) وهو عدم احترام دولتنا وقيادتنا، إنه أمر محزن جدًا وفترة مظلمة في تاريخ أميركا).

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق بأنه يأمل في أن يتم الإفراج عن المحتجزين الذين يحملون الجنسية الأميركية لدى حماس في المستقبل القريب لكنه أوضح أنه لا يعلم متى سيحدث ذلك بالضبط.