في خطاب جماهيري في ولاية نيو هامشير فقد انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن، وقد وصفه بأنه (أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة)، وقد أعرب ترامب عن ثقته في الفوز بأصوات الناخبين في هذه الولاية.

ترامب ينتقد بايدن كأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ويتوقع فوزًا في نيو هامشير

وأكد ترامب قائلاً: (أنا واثق من أن نيو هامشير ستتحدث بصوت عالٍ وواضح في الانتخابات، وسترسل رسالة مباشرة لأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة جو بايدن، ولكل محاولاته الاعتماد على الأخبار الزائفة والدعم الزائف).

وأضاف قائلاً: (ستنتصر نيو هامشير خلال الأيام القادمة وستهزم جو بايدن، وستعيد أميركا إلى عظمتها مرة أخرى، للأسف ليس الجميع مستعدًا لوضع أميركا في المقام الأول، وهذا ما يجب أن يكون عليه، يجب أن تبقى أميركا في المقدمة).

زلة لسان لـ #ترمب.. اتهم نيكي هايلي بالفشل في وقف الاعتداء على مبنى #الكابيتول في 2021 بدلاً من #نانسي_بيلوسي رئيسة مجلس النواب آنذاك #أميركا #العربية pic.twitter.com/DUrKIe9dKG — العربية (@AlArabiya) January 21, 2024

ومن جانب آخر فقد شككت المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية الأميركية نيكي هايلي في الأهلية العقلية لترامب كمنافس، بعد أن اتهمها ترامب بالفشل في وقف الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 في سوء تفاهم.

وقد نفت هايلي بشدة أنها كانت تتولى مسؤولية الأمن في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، وأكدت أنها لم تكن حتى في منصبها في ذلك الوقت.

وقالت هايلي: (يقولون إن ترامب كان مرتبكًا وكان يتحدث عن أمور أخرى، لكنه ذكر اسمي مرارًا في حادثة مبنى الكابيتول مما يقلقني هو أنني لم أقل أي شيء مهين، ولكن عندما تواجه ضغوط الرئاسة، لا يمكن أن يكون لدينا شخص آخر يثير شكوكًا بشأن أهليته العقلية للقيام بالمهمة).

ومن جانبه فقد زاد الرئيس السابق ترامب من هجومه اللفظي على منافسته هايلي وانتقد أصولها الهندية.

ويأتي هجوم ترامب على هايلي قبل الانتخابات التمهيدية المقررة في ولاية نيو هامشير يوم الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه فقد أعلن حوالي نصف أعضاء الحزب الجمهوريين في الولاية أنهم يدعمون ترامب في الانتخابات التمهيدية بينما تعهد الباقون بالتصويت لهايلي.

ووفقًا لمصادر الجمهوريين فقد تم الإشارة في السابق إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب اشتكى سرًا من نقص الدعم من بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس، حيث يسعى ترامب للحصول على دعمهم لمساعدته في الفوز في الانتخابات التمهيدية.

على الرغم من تقدم ترامب في استطلاعات الرأي، فإنه غير مرجح بأن يحظى بتأييد قادة الحزب في الكونجرس مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي يتمتع بعلاقة سيئة معه، والسيناتور جون ثون، والسيناتور جون كورنين، قبل أن يصبح المرشح الرسمي للحزب الجمهوري.

ويري بعض أنصار ترامب في الكونجرس بأن إعلان بقية الأعضاء عن دعم ترامب قبل الانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامشير سيكون أفضل من الانتظار حتى انعقاد المؤتمر الوطني للحزب في يوليو.

وذلك بسبب تاريخ ترامب في توجيه غضبه وغضب أنصاره ضد من يعتبرهم غير موالين له.