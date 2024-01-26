ترامب يغادر قاعة المحكمة بشكل مفاجئ في قضية التشهير

فجأة غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قاعة المحكمة خلال المرافعات الختامية في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الجمعة.

وقد حدث ذلك بينما كانت المحامية روبرتا كابلان تلقي مرافعتها التي تطالب فيها بملايين الدولارات كتعويض عن أضرار بسبب التشهير.

وفي الوقت نفسه فقد حثت المحامية هيئة المحلفين على إرسال رسالة لوقف الإساءة لموكلتها، الكاتبة إي جين كارول.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وقد قاطع القاضي لويس إيه كابلان المرافعة الختامية التي كانت تقدمها المحامية روبرتا كابلان نيابة عن الكاتبة إي جين كارول، وسجل ملاحظة بشأن خروج ترامب من القاعة.

وقد حدث ذلك بعد وقت قصير من بدء المرافعة وبعد دقائق من التهديد بإرسال محامية ترامب، ألينا هابا، إلى السجن بسبب استمرارها في الحديث على الرغم من إنذار القاضي بانتهاء الوقت المخصص لها.

وقد صرح القاضي لهابا قائلاً: (أنت على وشك قضاء بعض الوقت في الحبس، والآن، اجلسي).

وقد ظهر ترامب بوضع مضطرب طوال فترة الصباح، وهز رأسه بعنف أثناء مرافعة المحامية كابلان.

وقد خرج ترامب من القاعة على الفور بعدما صرحت المحامية قائلة: (حاول دونالد ترامب الظهور بشكل طبيعي من خلال سلوك غير طبيعي).

وتأتي المرافعات الختامية في إطار قضية التشهير الموجهة ضد ترامب، وذلك بعد يوم واحد من خروجه غاضبًا من قاعة المحكمة لعدم إتاحة الفرصة له للرد على اتهامات بالإساءة الجنسية من قبل إي جين كارول.

ومن المتوقع أن يتخذ المحلفون القرار بعد المداولة في وقت لاحق يوم الجمعة بشأن ما إذا كانت إي جين كارول تستحق تعويضًا يفوق 5 ملايين دولار، وهو الحكم الصادر في محاكمة منفصلة العام الماضي.