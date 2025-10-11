ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين بداية من نوفمبر 2025

في خطوة تصعيدية جديدة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على جميع المنتجات الصينية، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، في قرار وصفه بأنه رد مباشر على ما اعتبره “موقفًا عدائيًا غير مسبوق” من جانب بكين تجاه التجارة العالمية.

وأوضح ترامب في منشور عبر منصته الخاصة “تروث سوشال” أن الصين اتخذت إجراءات تهدف إلى فرض ضوابط تصدير واسعة النطاق على معظم منتجاتها، وحتى على سلع لا تصنعها بنفسها، معتبرًا أن تلك الخطوة “خطة اقتصادية ممنهجة منذ سنوات” تهدف للهيمنة التجارية.

وأكد أن الرد الأمريكي سيكون حاسمًا، عبر مضاعفة الرسوم الحالية وفرض قيود على صادرات البرمجيات الحيوية إلى الصين.

المغولي ترامب لعب في ام السوق 👇 تقارير : ترمب يدعو جميع القاده التوجه الى غرفه عمليات الحرب ترامب : تم رفع رسوما جمركيه علي الصين 100% بدء من نوفيمبر 1 🧐🧐 LONG ?? Maybe not pic.twitter.com/qyYVdC4UVX — شيماء || عملات رقمية SHA✨ (@Tren_Nd) October 10, 2025

📜 نص تصريحات ترامب

قال ترامب في منشوره:

“استنادًا إلى حقيقة أن الصين اتخذت هذا الموقف غير المسبوق، واعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 100% على الصين، علاوة على أي تعريفة تدفعها حاليًا، وفي التاريخ نفسه، سنفرض ضوابط تصدير على أي برامج حيوية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هذا القرار يأتي لحماية الاقتصاد الأمريكي ومنع “الانتهاكات التجارية التي تمارسها بكين”، مشيرًا إلى أن الموقف الصيني يمثل “عارًا أخلاقيًا في التعامل الدولي”.

💬 خلفية التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر التجاري بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، حيث أفادت وكالة “بلومبرغ” أن الصين تحاول الضغط على إدارة ترامب لرفع القيود التجارية المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مقابل استثمارات بقيمة تريليون دولار في السوق الأمريكية.

كما أشارت الوكالة إلى أن الجانبين توصلا مؤخرًا إلى اتفاق مبدئي بشأن استمرار عمل تطبيق “تيك توك” داخل الولايات المتحدة رغم المخاوف الأمنية المثارة من قبل مشرعين أمريكيين.

🔴: عاجل… ترامب غاضب من الصين ويقول إنها بدأت حرب اقتصادية عبر فرض قيود على تصدير المعادن والعناصر النادرة، مما يهدد التجارة العالمية، ويؤكد أن أمريكا سترد بزيادة الرسوم الجمركية وإجراءات مالية قوية، معتبر أن الخطوة الصينية مفاجئة وعدائية، لكنها قد تنتهي لصالح أمريكا في… pic.twitter.com/UGJlPpC1UR — MOATH | معاذ (@M0ATH) October 10, 2025

🏛️ موقف واشنطن وبكين الرسمي

لم يُصدر البيت الأبيض تعليقًا مباشرًا على تصريحات ترامب، مكتفيًا بالتأكيد على أن الإدارة تركز على ضمان التزام الصين باتفاقات المرحلة الأولى التي تم توقيعها في الولاية الأولى لترامب.

من جانبه، دعا المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، الولايات المتحدة إلى “العمل بروح التعاون لتنفيذ التفاهمات المشتركة بين البلدين”، مؤكدًا رغبة بكين في “علاقات متوازنة ومستقرة”.

🤝 لقاء مرتقب بين ترامب وشي جين بينغ

واختتم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة “أبيك” المقرر عقدها في كوريا الجنوبية، على أن يزور الصين رسميًا خلال عام 2026، في محاولة محتملة لإعادة ضبط العلاقات الثنائية بعد التصعيد الحالي.