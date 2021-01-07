ترامب يعد “بانتقال منظم” بينما يصادق الكونجرس الأمريكي على فوز بايدن الرئاسي

في وقت سابق من اليوم، اقتحم متظاهرون من ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، ودمروا الممتلكات واستولوا على القاعة المستديرة، حيث كان الكونجرس يحاول المصادقة على نتائج فوز الديمقراطي جو بايدن الرئاسي.

استأنف الكونجرس الأمريكي جلسة المصادقة على النتائج الرئاسية في الثالث من نوفمبر بعد أن اقتحم المحتجون مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق يوم الأربعاء.

قال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في بيان يوم الأربعاء إن الحرس الوطني بواشنطن العاصمة تم نشره لتعزيز أجهزة إنفاذ القانون المحلية التي تعمل على استعادة النظام في مبنى الكابيتول الأمريكي.

أفاد مراسل سبوتنيك من مكان الحادث أن المنصة الافتتاحية والقاعة المستديرة لمبنى الكابيتول الأمريكي كانت تحت سيطرة المحتجين. ووقعت اشتباكات من حين لآخر بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من المبنى، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع مرة أخرى.

واليكم بعض من ردود الأفعال لما حدث من رؤساء والمسؤلين ومشاهير:-

– تشعر ميركل بالحزن بسبب العنف في واشنطن وتأسف لرفض ترامب قبول الهزيمة

– ترامب يحذف التغريدات التي أدت إلى تعليق حسابه في أعقاب فوضى الكابيتول الأمريكية.

– قال الرئيس الإيراني عن فوضى الكابيتول الأمريكية، الديمقراطية الغربية ضعيفة وهشة.

– يوم مظلم لأمريكا ‘: مشاهير بوليوود المصدومين يدينون اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي