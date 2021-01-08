ترامب يعترف بالانتخابات الأمريكية ويقول: مثيري الشغب في الكابيتول “دنسوا مقر الديمقراطية الأمريكية”

ظل ترامب يكافح منذ شهرين لضمان ما وصفه الرئيس بـ “النتائج المشروعة” لانتخابات عام 2020، وأصر على أن فوزه “سُرق” من قبل الديمقراطيين عبر تزوير الانتخابات على نطاق واسع.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا مصورًا في وقت متأخر من يوم الخميس يدين الأعمال العنيفة التي تكشفت في مبنى الكابيتول الأمريكي في اليوم السابق وأقر بأنه “سيتم تنصيب إدارة جديدة” في 20 يناير 2020.

كان خطاب ترامب هو الأول منذ أن أغلق تويتر حسابه لمدة 12 ساعة بسبب ما اعتبرته منصة التواصل الاجتماعي انتهاكًا لقواعد سياستها. جاءت التصريحات بعد أقل من ساعتين من عقد السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني مؤتمرًا صحفيًا أعربت فيه عن أول إدانة رسمية من البيت الأبيض لأعمال الشغب العنيفة.

وقال ترامب في عنوان الفيديو: “مثل كل الأمريكيين أشعر بالغضب من العنف وانعدام القانون والفوضى”. هؤلاء المتظاهرون الذين اقتحموا مبنى الكابيتول قد دنسوا مقر الديمقراطية الأمريكية.

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واضاف “وانتم ستدفعون الذين يخالفون القانون”، قبل ان يشير الى “يجب ان نواصل اعمال امريكا”.

الآن، صادق الكونجرس على النتائج. وتابع: سيتم افتتاح إدارة جديدة في 20 كانون الثاني (يناير). ويتجه تركيزي الآن إلى ضمان انتقال سلس ومنظم وسلس للسلطة، وأضاف: “هذه اللحظة تتطلب التعافي والمصالحة”.

في إشارة إلى العديد من الطعون القانونية المقدمة عبر العديد من الولايات الأمريكية في محاولة للطعن في نتائج الانتخابات الأمريكية، أشار ترامب إلى أن “هدفه الوحيد هو ضمان نزاهة التصويت”. وأكد أن نواياه كانت “الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية”.

قال، قبل أن نضيف إلى “مؤيديه الرائعين” أن “رحلتهم المذهلة ما زالت في بداية الطريق”، يجب أن نحيي أواصر الحب والولاء المقدسة التي تربطنا معًا كأسرة وطنية واحدة.