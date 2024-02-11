ترامب يشجع روسيا على القيام بما تشاء بحق الدول الأعضاء في الناتو

في تجمع أقيم في ولاية ساوث كارولينا فقد أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوم السبت عن تشجيعه لروسيا للقيام بأي إجراءات تراها مناسبة تجاه أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي لا تلتزم بدفع ما يكفي لميزانية الحلف.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

وقال ترامب خلال خطابه: (قد قمت بنفس الأمر مع حلف شمال الأطلسي، واجبرتهم على الدفع، كان الناتو على حافة الإفلاس قبل أن أتولى السلطة، قلت للجميع إنه يجب عليهم أن يدفعوا، وردوا قائلين: حسنًا، إذا لم ندفع، هل ستستمر في حمايتنا؟ أجبت بلا تردد بالقول لا، ولم يصدقوا الرد).

وأضاف: واحد من رؤساء دولة كبار قال لي: حسنًا، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحمينا؟ قلت له: أنت لم تدفع، أنت متأخر في السداد. قال: حسنًا، فلنفترض أن ذلك حدث، فأجبته قائلاً: لا، لن أحميك. في الواقع، سوف أشجعهم على القيام بما يشاؤون، بحق الجحيم عليك أن تدفع، وبالفعل تدفقت الأموال).

ويذكر أن إنفاق دول الناتو بدأت في الزيادة خلال السنوات الأخيرة من فترة رئاسة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وذلك بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014.

ووفقًا لما نشره الناتو على موقعه الإلكتروني، فإن عام 2022 كان العام الثامن على التوالي الذي شهد زيادة في الإنفاق الدفاعي من قبل حلفائه الأوروبيين وكندا.

وينص ميثاق الناتو على أن جميع دول الحلف يجب أن تنفق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الشؤون الدفاعية.