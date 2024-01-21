ترامب يستفز المتظاهرين ويهاجم خصومه ويطرد اثنين

شهد تجمع دونالد ترامب في مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشاير الأميركية لحظات من الجدل عندما قام بطرد أحد المتظاهرين لأنه وصفه بالديكتاتور.

وعندما واجهه أحد الحاضرين بسؤال حول لياقته العقلية، رد ترامب بتأكيد أن عقله أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عاما.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

وفي وقت لاحق فقد صرح ترامب بسخرية قائلا: (الآن نعلم أن السياسة أصبحت جدية)، فيما استمر في هجومه على نيكي هيلي مؤكدا أنه سيكون (دكتاتورا ليوم واحد فقط) إذا انتخب لولاية ثانية.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم طرد رجل آخر يرتدي زيًا لجماعة كوكلوكس كلان بعد محاولته التسلل إلى الحشد، وتم نقله خارج المكان بسرعة.

ومع تبقي أربعة أيام فقط على انتخابات نيو هامبشاير فقد زاد ترامب من هجماته على هيلي وقادة الحزب الديمقراطي، معبرًا عن رغبته الملحة في الحصول على دعم الناخبين.

وقد تعامل ترامب مع التساؤلات حول لياقته العقلية بسخرية مؤكدًا أنه أجرى اختبارًا إدراكيًا في نيو هامبشاير وحقق نتائج ممتازة.

وقد تعهد ترامب بمواصلة حملته الانتخابية والتركيز على تحقيق وعوده بما في ذلك حماية الحدود الجنوبية.

وفي ختام التجمع فقد دعا المستشارون السياسيون لنيكي هيلي إلى الانسحاب من السباق، مشيرين إلى انخفاض شعبيتها في الولاية.