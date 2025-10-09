ترامب يزور تل أبيب لإطلاق خطته حول غزة وسط ترتيبات مكثفة واتفاق لوقف النار

رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب مساء السبت في زيارة قصيرة ومفاجئة، يُلقي خلالها خطابًا أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بمناسبة بدء تنفيذ خطته بشأن قطاع غزة.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية الـ12، تأتي الزيارة للاحتفال باتفاق إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وهو الاتفاق الذي أُعلن فجر اليوم بعد مفاوضات استمرت أربعة أيام في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة وفود من تركيا وقطر ومصر وتحت إشراف مباشر من الولايات المتحدة.

ومن المقرر، بحسب المصادر العبرية، أن يصل ترامب إلى مطار بن غوريون ليلة السبت، ثم يتوجه مباشرة إلى الكنيست لإلقاء خطابه قبل مغادرته إسرائيل دون عقد أي اجتماعات رسمية، بينما لم تصدر بعد أي بيانات رسمية من تل أبيب أو واشنطن تؤكد تفاصيل الزيارة.

🕊️ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

أعلن ترامب عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، بعد مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ.

وقالت حماس إن الاتفاق ينص على إنهاء الحرب بشكل كامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتنفيذ عملية تبادل للأسرى، مطالبةً المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق دون تأخير.

الوساطة القطرية وتفاصيل المرحلة الأولى

من جانبها، أكدت قطر أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول آليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، التي تشمل وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين ودخول المساعدات، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لاحقًا.

استعدادات إسرائيلية وتحركات أمريكية مسبقة

أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى احتمال تمديد إقامة ترامب حتى الاثنين المقبل في حال تأخر تنفيذ صفقة الأسرى، بينما كشفت القناة الـ12 أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر سيتوجهان إلى إسرائيل مساء الخميس لترتيب تفاصيل الزيارة.