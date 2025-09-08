ترامب يرفع السقف على حماس والقاهرة تتحرك

في تصعيد غير مسبوق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه “التحذير الأخير” لحركة حماس، مطالبًا الحركة بالاستجابة فورًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدًا أن إسرائيل قد وافقت بالفعل على الشروط.

المثير أن هذه التحركات تتزامن مع ما ورد في الوثيقة السرية لمشروع “الريفيرا”، التي تكشف عن خطط استراتيجية لإدارة الصراع في غزة، بما يشمل آليات ضغط على الأطراف الفاعلة ومحددات الدور المصري في التهدئة. هذا يجعل ما يجري على الأرض أكثر وضوحًا من مجرد كلام سياسي، ويضع القاهرة في قلب لعبة دقيقة بين القوة والوساطة.

ترامب: الضغط المباشر والتحذير النهائي

ترامب لم يترك مجالًا للشك، مؤكدًا عبر منصة “تروث سوشيال” أن الوقت قد حان، وأن هذه هي الفرصة الأخيرة لحماس، محذرًا من عواقب عدم الاستجابة. لغة الإنذار لم تقتصر على غزة، بل امتدت لتشمل شبكة الدعم الإقليمي، من إيران إلى تركيا وقطر. ما ورد في مشروع “الريفيرا” يتطابق مع هذه الاستراتيجية: استخدام الضغط السياسي والدبلوماسي بالتوازي مع التهديد العسكري لإجبار الأطراف على الالتزام.

حماس: شروط لا تقبل المساومة

حركة حماس لم تخضع للضغط بسهولة. فقد أكدت استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن بشرط واحد لا يتجزأ: إنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة بالكامل. أي اتفاق آخر سيعتبر فخًا سياسيًا محضًا، وفق مصادر فلسطينية مطلعة.

مصر والوسطاء: العيون على القاهرة

مصر، الطرف الأقوى تأثيرًا في المعادلة، تراقب عن كثب التطورات، مع استعدادها للتدخل لتثبيت أي اتفاق، أو مواجهة تداعيات تصاعد الأزمة الإنسانية والأمنية على حدودها. مشروع “الريفيرا” يوضح أن القاهرة ستكون النقطة الحاسمة بين النجاح والفشل لأي اتفاق، إذ يمكن أن يؤدي إخفاقها إلى تداعيات إقليمية أكبر، تشمل الحدود، الأمن، والضغط الدبلوماسي على مصر نفسها.

الرأي العام والشخصيات المؤثرة

الرأي العام الإسرائيلي: متذبذب لكنه يميل لقبول وقف النار، بعد أن تضاعفت ضغوط الحرب داخليًا وخارجيًا.

متذبذب لكنه يميل لقبول وقف النار، بعد أن تضاعفت ضغوط الحرب داخليًا وخارجيًا. الفاعلون الإقليميون: قطر وإيران وتركيا تراقب بحذر شديد، بينما مصر تحاول ضبط الإيقاع قبل انفجار محتمل.

ما وراء التحذير

المعركة لم تعد بين غزة وتل أبيب فقط. ترامب رفع السقف، وحماس تثبت أن الحرب والسلام رهانات حقيقية على الأرض. في الوقت نفسه، تكشف الوثيقة السرية لمشروع الريفيرا أن القاهرة ليست مجرد وسيط عابر، بل لاعب رئيسي يمكن أن يحدد مسار الصراع برمته.