ترامب يثير الجدل بالحديث عن دخوله الجنة.. شاهد ماذا قال؟

في تصريح من تصريحات الرئيس الرئيس دونالد ترامب المثرة للجدل، قال إنه لا يعتقد أن “هناك أى شيء سيقودنى إلى الجنة”، بحسب ما قالته مجلة نيوزويك الأمريكية.

وقبل وصوله إلى إسرائيل لإلقاء خطاب أمام الكنيست وللقاء عائلات الأسرى الإسرائيليين المطلق سراحهم، قال ترامب إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إير فورس وان”: “أعتقد أننى ربما لست متجهًا إلى الجنة. قد أكون فى الجنة الآن ونحن نحلق على متن طائرة الرئاسة”.

تابع : “لست متأكدًا من أننى سأتمكن من دخول الجنة. لكننى جعلت حياة الكثيرين أفضل”.

يأتي تعليق ترامب عندما سئل عن تصريحات سابقة له فى أغسطس، قال فيها إن التوسط فى السلام بين روسيا وأوكرانيا قد يساعده على دخول الجنة.

وكان ترامب قد صرح لقناة فوكس نيوز فى 19 أغسطس الماضى: “أريد إنهاء هذا. كما تعلمون، نحن لا نفقد أرواحًا أمريكية… نحن نفقد أرواحًا روسية وأوكرانية، معظمها جنود”. وقال: “أريد أن أحاول دخول الجنة إن أمكن. أسمع أننى لستُ على ما يُرام. أنا حقًا فى أدنى مستوياتي. لكن إذا استطعتُ دخول الجنة، فسيكون هذا أحد أسبابي”.