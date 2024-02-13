تمت محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة العليا بعد قرار صادر عن محكمة استئناف فدرالية ينفي حصانته القضائية فيما يتعلق بجرائم مزعومة ارتكبها خلال فترة رئاسته.

ويعد هذا القرار نقطة تحول حاسمة، حيث يتطلب من ترامب التماساً للحصول على قرار من الهيئة القضائية العليا في الولايات المتحدة بشأن إمكانية محاكمته بسبب محاولاته لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ويضاف هذا القرار الجديد الصادر عن محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا إلى المشاكل القانونية الأخرى التي يواجهها ترامب البالغ من العمر 77 عامًا.

وقد تم تعليق الحكم من قبل المحكمة حتى يوم الاثنين لمنح ترامب فرصة للطعن أمام المحكمة العليا، والتي سوف تقرر ما إذا كانت ستقبل القضية أو ترفضها، وبالتالي تأييد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف.

بالإضافة إلى ذلك يواجه ترامب اتهامات بالتدخل في انتخابات ولاية جورجيا لعام 2020، ويتم توجيه اتهامات أخرى في فلوريدا بشأن احتفاظه بوثائق سرية بشكل غير قانوني عند مغادرته البيت الأبيض.

وفي يوم الاثنين فقد حضر الرئيس الأميركي السابق جلسة مغلقة أمام محكمة فدرالية في فلوريدا بشأن قضية احتفاظه بوثائق سرية، ويجري المحامون مناقشات حول هوية الأشخاص الذين سوف يسمح لهم بالاطلاع على الأدلة الحساسة، وكان ترامب قد دفع في يونيو ببراءته من تهم الاحتفاظ بصورة غير قانونية بوثائق على صلة بالدفاع الوطني والتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.

ترامب يتقدم بطعن أمام المحكمة العليا بعدم تمتّعه بحصانة ويمثل أمام محكمة فدرالية بشأن الوثائق السرية



وقد استدعت القاضية أيلين كانون محامي الطرفين لحضور الإجراءات الإثنين، ووصل الرئيس السابق وفريقه إلى محكمة فورت بيرس التي تقع على بعد نحو مئتي كلم إلى الشمال من ميامي حيث تجمّع مناصرون للترحيب بهم، وغادر ترامب قاعة المحكمة بعد نحو خمس ساعات.

ويريد محامين ترامب الاطّلاع على الأدلة (المصنفة سرية) والتي هي حاليا بحوزة الادعاء، لكن المحامين العامين يعارضون ذلك بحجة أن المعلومات ذات طابع شديد الحساسية.

وقد كتبت القاضية أيلين كانون في وثيقة الاستدعاء إلى الجلسة بأنه يتعين على محامي ترامب أن يكونوا مستعدين لبحث نظرياتهم الدفاعية الخاصة بالقضية بالتفصيل وأن يبرهنوا كيف أن معلومات مصنفة سرية يمكن أن تكون ذات صلة أو مفيدة للدفاع، ومن المقرّر أن تستمع في المقام الأول لحجج الدفاع ومن ثم لحجج المدعين الفدراليين.

ومن المقرّر أيضا أن تبدأ محاكمة ترامب في العشرين من مايو، وتضم لائحة المتهمين في القضية أيضا موظفَين ومدير دارة مارالاغو التي يملكها ترامب في فلوريدا، والمساعد الخاص للملياردير الجمهوري والتين ناوتا، وفي الأسابيع الأخيرة فقد حضر ترامب جلسات محاكمة عدة في قضايا مرفوعة ضده.

وعلى الرغم من المشاكل القضائية التي يواجهها ترامب يبدو أن شعبيته لم تتأثر، حيث يظل لديه أفضل فرصة للترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر.