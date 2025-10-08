أخبار عالمية

ترامب يتعهد بإنهاء حرب غزة خلال أيام ويعد بضمان التزام إسرائيل بالاتفاق

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محادثات “جدية للغاية” تجري حاليًا بشأن قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز ملموس نحو إنهاء الحرب.

وقال ترامب خلال استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن الولايات المتحدة “ستبذل كل ما بوسعها لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق”، مضيفًا أن “الضمان الأساسي الذي نقدمه بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب لاحقًا هو أننا سنبذل كل جهدنا لضمان التزام الجميع”.

وشدد الرئيس الأميركي على أن “ما من دولة أبدت معارضتها لخطة إنهاء الحرب”، في إشارة إلى ما وصفه بالدعم الدولي الواسع للمبادرة الأميركية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط ووقف دوامة العنف، كما أضاف ترامب في رسالة وجهها إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه مصمم على إعادة جميع أبنائهم وإنهاء الحرب خلال أيام.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعقد فيه في مدينة شرم الشيخ المصرية الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، ضمن إطار خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وانتهت مساء الثلاثاء جلسة اليوم الثاني من المحادثات التي جمعت الوسطاء بوفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث تركزت المناقشات على خرائط الانسحاب الإسرائيلي وجدولة الإفراج عن الأسرى.

وبحسب ما كشفه موقع أكسيوس الأميركي نقلًا عن مصادر إسرائيلية وأميركية، فإن جلسات اليوم الثاني اتسمت بطابع “فني وتقني”، وتركزت على “معالجة الفجوات المتبقية بين الأطراف حول بعض البنود الجوهرية”.

حيث قال القيادي في حركة حماس فوزي برهوم إن وفد الحركة في مصر “يبذل جهودًا مكثفة لتذليل العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق شامل”، موضحًا أن الهدف “هو ضمان وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى منازلهم”.

كما صرح كبير مفاوضي حماس خليل الحية لقناة القاهرة الإخبارية بأن الحركة “تريد ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدول الراعية لتنتهي الحرب إلى الأبد”، مضيفًا: “الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن الوثوق به أو الاعتماد على وعوده”.

وأضاف الحية: “نحن جاهزون بكل إيجابية للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، لكننا نريد ضمانات حقيقية تضمن التزام الجميع بالاتفاق وعدم العودة إلى المواجهة مجددًا”.

