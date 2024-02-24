في تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الجنوبية فقد دعا الرئيس السابق دونالد ترامب أنصاره إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ويطمح ترامب إلى هزيمة منافسته نيكي هايلي في هذه الولاية التي كانت تحكمها لفترة طويلة، ويعتبر ترامب هو المرشح الأفضل في المواجهة مع هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية.

وفي خطابه فقد أكد ترامب بأن هذه الانتخابات هي واحدة من أهم الانتخابات في حياة أنصاره.

وقد وجه رسالة قوية لهايلي عبر قوله “غدًا سوف تشاركون في يوم سيء حقًا لأنها ليست شخصًا جيدًا”، ومتوقعًا “انتصارًا هائلا”.

كما أعرب ترامب عن ثقته في فوزه في ولاية كارولاينا الجنوبية ووعد بأنه بمجرد تحقيق الفوز “سوف يخبر الرئيس الحالي جو بايدن بأنه مطرود”.

ترامب يؤكد لأنصاره الفوز في الانتخابات التمهيدية وطرد بايدن من كارولاينا الجنوبية



وقد اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب خصمه الرئيس الحالي جو بايدن بأنه “رجل عنصري” على حد قوله، وكان يتحدث عن بايدن عندما كان في مجلس الشيوخ عام 1994 وشارك في صياغة مشروع قانون الجريمة، وكان الرئيس بايدن قد أشار قبل أسبوع إلى أنه خدم مع أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للفصل العنصري.

وتُفتح مراكز الاقتراع في كارولاينا الجنوبية في الساعة 07:00 صباحًا يوم السبت، لإجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وحتى الآن تبقت مرشحتان بارزتان في هذه الانتخابات وسوف يتم ترشيح شخصية واحدة من الحزب للانتخابات الرئاسية الأميركية في شهر نوفمبر.

ويذكر أن نيكي هايلي المرشحة الخمسينية المحافظة تعمل على اختيار “جيل جديد من القادة المحافظين بدلاً من سنوات أربع أخرى من فوضى ترامب” على حد قولها.

وعلى الرغم من خسارتها في الانتخابات التمهيدية في ولايات أخرى، تأمل هايلي في تحقيق أداء أفضل في كارولاينا الجنوبية مما توقعته استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم ترامب بفارق يصل إلى 30 نقطة.