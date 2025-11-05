ترامب في تصريح مثير: سنصبح من دول العالم الثالث في هذه الحالة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن قضية الرسوم الجمركية التى ستنظرها المحكمة العليا الأسبوع المقبل هى “واحدة من أهم القضايا في تاريخ البلاد”، وأشار إلى أنه لن يحضر المرافعات الشفوية فى المحكمة يوم الأربعاء حتى “لا يصرف الانتباه عن أهمية هذا القرار”.

قرارات المحكمة العليا الأمريكية

وتابع ترامب فى حديثه لقناة “نيوزنيشن” القرار القادم للمحكمة العليا بأنه “سيكون، في رأيي، من أهم القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا الأمريكية على الإطلاق وأكثرها تأثيرا “.

وواصل ترامب تصريحاته قائلًا: “إذا فزنا، فسنصبح أغنى وأكثر دول العالم أمنا، بفارق كبير، أما إذا خسرنا، فقد تتدهور دولتنا إلى مرتبة تقارب دول العالم الثالث”.

ونوه ترامب إلى نجاح مفاوضاته مع الصين وغيرها، معتبرا أن الرسوم الجمركية هي التي “وضعتنا في موقف قوى للتفاوض على صفقات عادلة ومستدامة”. محذرًا من أنه “إذا لم يُسمح للرئيس باستخدامها، فسنكون في وضع حرج للغاية أمام جميع دول العالم، وخاصةً الدول الكبرى”.

ترامب: الرسوم الجمركية “جلبت لنا ثروة طائلة وأمنا وطنيا

وتابع ترامب أن الرسوم الجمركية “جلبت لنا ثروة طائلة وأمنا وطنيا” خلال فترة رئاسته، مشيرا إلى أن “سوق الأسهم سجل أعلى مستوياته التاريخية مرات عديدة خلال فترة ولايتي القصيرة، مع انعدام التضخم تقريبا، وأمن وطني لا يُضاهى”.

كما حذر ترامب من أنه “إذا لم يتمكن الرئيس من استخدام قوة الرسوم الجمركية بسرعة ومهارة، فسنكون عزلا، وربما يؤدي ذلك إلى دمار أمتنا”.

وأنهى بالقول إن “الدول الأجنبية التي استغلتنا لسنوات، وأولئك الذين يكرهون بلدنا، والديمقراطيون” يتابعون القضية لأن “أعدادنا جيدة بشكل لا يضاهى”.