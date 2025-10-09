ترامب ضمن المرشحين لجائزة نوبل للسلام 2025 وسط جدل دولي واسع

أفادت وكالة “فرانس برس” بأن لجنة نوبل عقدت اجتماعها الأخير واختارت الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، في وقتٍ أثار فيه الكشف عن قائمة المرشحين غير الرسمية جدلاً واسعًا على الصعيد الدولي، بعد ورود اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمن الأسماء المرشحة للجائزة هذا العام.

وبحسب صحيفة “إل باييس” الإسبانية، فإن العام الجاري شهد تقديم 338 ترشيحًا لجائزة نوبل للسلام، من بينهم 244 فردًا و94 منظمة، وهو ما يعكس تنوع الترشيحات وتزايد الاهتمام العالمي بالجائزة التي تُعد من أبرز الجوائز المرموقة في العالم.

اللجنة المتخصصة في تسليم جائزة نوبل للسلام ستُعلن عن الفائز يوم الجمعة 10 أكتوبر وأصبح دونالد ترامب رسمياً من بين المرشحين، وتقول الدوائر القريبة من الرئيس الأمريكي بأنه يتوق لهذه الجائزة ويعيش حالياً فترة من التوتر رغم ادعاءه سابقاً أنه لا يهتم بهذا النوع من التكريم. pic.twitter.com/pLkxN7Yceg — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 8, 2025

ورغم أن اللجنة لا تنشر عادة القائمة الرسمية للمرشحين، فإن مصادر مطلعة أكدت إدراج اسم ترامب في القائمة، بناءً على تأكيدات مديرة معهد أوسلو لأبحاث السلام، التي لم تستبعد تمامًا فوزه، لكنها رجحت ضعف حظوظه نظرًا لنهجه “التجاري” في إدارة ملفات السلام وانسحاب بلاده من عدة اتفاقيات دولية.

🕊️ احتمالات الفوز ضعيفة ولكن غير مستبعدة

أوضحت مديرة معهد أوسلو أن ترامب لا يزال يمتلك فرصة – ولو ضئيلة – للفوز بالجائزة، لكنها أشارت إلى أن أسلوبه في التفاوض ومواقفه المثيرة للجدل مثل محاولاته المتكررة لضم جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة، تقلل من فرصه الواقعية في نيل اللقب.

🌐 دعم دولي متفاوت لترشيح ترامب

يأتي ترشيح ترامب بعد سلسلة من الدعوات من شخصيات وحكومات مختلفة حول العالم، من بينها نائب رئيس لجنة الاستخبارات الكورية الجنوبية، ورئيس تيمور الشرقية، ورئيس بيلاروس الذي اعتبر الجائزة فقدت قيمتها، إضافة إلى رئيس وزراء إسرائيل، ووزير خارجية رواندا، وعضو في الكونغرس الأمريكي، وحكومة باكستان التي أشادت بدوره في الوساطة بين الهند وباكستان.

حساب مكتب نتن ياهو يغرد: " اعطوا ترامب جائزة نوبل للسلام – هو يستحقها " pic.twitter.com/UkXGihidd8 — TRAVIS | تراڤس (@iirode0) October 9, 2025

🗣️ تصريحات ترامب حول الجائزة

وكان ترامب قد صرح في فبراير الماضي بأنه يرى نفسه “يستحق بالفعل الجائزة” تقديرًا لجهوده في تحقيق السلام، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه يسعى لإنقاذ الأرواح لا للحصول على الجوائز، في محاولة لإبراز صورته كصانع سلام أكثر من كونه باحثًا عن التكريم.