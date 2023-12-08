تراجع أسعار النفط والخام الأميركي إلى 70 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط تراجع خلال تعاملات اليوم كما خسرت أكثر من دولارين، لكي تواصل تسجيل خسائرها على مدى أربع جلسات، كما ارتفع الدولار الأميركي لأعلى مستوى له في أسبوعين، والمخاوف حيال آفاق الطلب المتدهورة في الصين، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.7 في المائة إلى 69.66 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تتراوح من 3.16 في المائة إلى 74.61 دولار للبرميل.

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كما انخفض الخام الأميركي لمدة ٤ أيام متتالية، مما أدى إلى انخفاض مخزونات النفط الأميركية بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، في حين زاد مخزون البنزين، وبيّنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 4.6 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 1 من شهر ديسمبر لعام 2023، لكي يصل الإجمالي إلى 445 مليون برميل.

تخفيضات الإنتاج

قد اتفقت مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها أواخر الأسبوع الماضي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً للربع الأول من عام 2024، وتضم تلك التخفيضات تمديداً للخفض الطوعي السعودي والروسي البالغ 1.3 مليون برميل يومياً.

وقال رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي بي إس سوفرو ساركار، وفق «رويترز»: «الأخبار الإيجابية الوحيدة خلال اليومين الماضيين هي تصريح المسؤولين السعوديين والروس بأن تخفيضات (أوبك بلس) يمكن تمديدها أو زيادتها تبعاً للأوضاع السائدة في السوق»، خلال النصف الأول من عام 2024، ويقول محللون إن المخاوف إزاء تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس، على الإمدادات تتيح بعض الدعم بعد انخفاضات الأسعار السابقة.

التأثر بارتفاع الدولار

بالإضافة إلى تأثر الأسعار بارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين، خلال تعاملات اليوم، فضلاً عن المخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الصين، لأنها تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.