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تدمير 14 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في هجوم جوي روسي على أوكرانيا

عبد الرحمن عياد

أكدت القوات الجوية الأوكرانية اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد تمكنت من تدمير 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز (كيه إتش 59).
وأشارت القوات الجوية إلى أن روسيا قامت أيضًا بإطلاق صواريخ من أنظمة صواريخ (أرض_جو) بعيدة المدى من (طراز إس 300) على أراضي أوكرانيا، ولم يتم الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا أو ما إذا كانت تسببت في أي أضرار.

تدمير 14 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في هجوم جوي روسي على أوكرانيا

وفي تصريح له فقد أفاد أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، بأن روسيا شنت هجومًا بصواريخ أطلقت من منظومة (إس 300 ) في منطقة بيلغورود الروسية المقاربة للحدود الأوكرانية.
وأوضح أيضاً أنه وفقًا للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات في هذا الهجوم، ولكن بعض المباني غير السكنية تعرضت لأضرار.


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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