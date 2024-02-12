تدمير 14 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في هجوم جوي روسي على أوكرانيا

أكدت القوات الجوية الأوكرانية اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد تمكنت من تدمير 14 من أصل 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز (كيه إتش 59).

وأشارت القوات الجوية إلى أن روسيا قامت أيضًا بإطلاق صواريخ من أنظمة صواريخ (أرض_جو) بعيدة المدى من (طراز إس 300) على أراضي أوكرانيا، ولم يتم الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا أو ما إذا كانت تسببت في أي أضرار.

وفي تصريح له فقد أفاد أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، بأن روسيا شنت هجومًا بصواريخ أطلقت من منظومة (إس 300 ) في منطقة بيلغورود الروسية المقاربة للحدود الأوكرانية.

وأوضح أيضاً أنه وفقًا للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات في هذا الهجوم، ولكن بعض المباني غير السكنية تعرضت لأضرار.