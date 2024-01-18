تدريب عسكري ضخم يشارك فيه 90 ألف جندي في حلف شمال الأطلسي

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن بدء أكبر تدريب عسكري له منذ عقود في الأسبوع المقبل وذلك بمشاركة 90 ألف عسكري، ومن المتوقع أن يستمر على مدى أشهر.

وقد صرح القائد الأعلى للحلف في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي للصحافيين بأن التدريب المعروف باسم (المدافع الصامد) سوف يمتد حتى أواخر شهر مايو.

تدريب عسكري مشترك للناتو والسويد

وسوف يضم التدريب وحدات من جميع الدول الأعضاء الـ31 في حلف الناتو بالإضافة إلى السويد التي تسعى للانضمام إلى الحلف.

ويهدف هذا التدريب الضخم إلى تعزيز قدرات حلف الناتو وتعاونه العسكري في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

ومن المتوقع أن يتضمن التدريب تدريبات متنوعة تشمل القتال البري والجوي والبحري وتبادل المعلومات والتنسيق العسكري بين القوات المشاركة، وسوف يتم تخصيص موارد كبيرة لهذا التدريب الضخم بما في ذلك الأفراد والمعدات والتقنيات العسكرية الحديثة.