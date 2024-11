تحقيقات وكالات المخابرات الأميركية: بوتين غير مرتبط بمقتل المعارض الروسي نافالني

أظهرت تحقيقات وكالات المخابرات الأميركية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مرتبط بقتل المعارض السياسي أليكسي نافالني في سجن بالقطب الشمالي، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وتزيد هذه النتائج من الغموض المحيط بقضية وفاة المعارض الروسي في فبراير الماضي.

ووفقًا لمصادر مطلعة نقلتها الصحيفة فقد استنتجت وكالات المخابرات الأميركية أنه من غير المرجح أن يكون بوتين أمر بقتل نافالني.

ومع ذلك لم تستبعد واشنطن تورط الرئيس الروسي في وفاة نافالني بشكل نهائي، نظرًا لاستهداف السلطات الروسية للسياسي المعارض وسجنه على خلفية تهمٍ سياسية.

وقد أعلنت واشنطن أنها لم تبرئ الزعيم الروسي من المسؤولية العامة عن وفاة نافالني، نظرًا لأن السلطات الروسية استهدفت السياسي المعارض لعدة سنوات وسجنته بتهم يؤكد الغرب أنها لها دوافع سياسية.

وقد تعرض نافالني للتسمم بغاز الأعصاب في عام 2020، لكن الكرملين نفى تورط الدولة في تلك الحادثة.

المعارض الروسي أليكسي نافالني



وتعتمد التقييمات الأميركية على مجموعة متنوعة من المعلومات، بما في ذلك المعلومات الاستخبارية السرية وتحليل الحقائق العامة، مثل توقيت وفاة نافالني وتأثيرها على فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية في مارس.

وقد اتهم حلفاء نافالني الرئيس بوتين بقتله، مشيرين إلى عدم قبول الحاكم الروسي فكرة إطلاق سراح نافالني في صفقة تبادل سجناء.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.

Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3

— President Biden (@POTUS) February 22, 2024