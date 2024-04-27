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تحقيقات وكالات المخابرات الأميركية: بوتين غير مرتبط بمقتل المعارض الروسي نافالني

عبد الرحمن عياد
تحقيقات وكالات المخابرات الأميركية: بوتين غير مرتبط بمقتل المعارض الروسي نافالني

أظهرت تحقيقات وكالات المخابرات الأميركية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مرتبط بقتل المعارض السياسي أليكسي نافالني في سجن بالقطب الشمالي، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
وتزيد هذه النتائج من الغموض المحيط بقضية وفاة المعارض الروسي في فبراير الماضي.
ووفقًا لمصادر مطلعة نقلتها الصحيفة فقد استنتجت وكالات المخابرات الأميركية أنه من غير المرجح أن يكون بوتين أمر بقتل نافالني.
ومع ذلك لم تستبعد واشنطن تورط الرئيس الروسي في وفاة نافالني بشكل نهائي، نظرًا لاستهداف السلطات الروسية للسياسي المعارض وسجنه على خلفية تهمٍ سياسية.
وقد أعلنت واشنطن أنها لم تبرئ الزعيم الروسي من المسؤولية العامة عن وفاة نافالني، نظرًا لأن السلطات الروسية استهدفت السياسي المعارض لعدة سنوات وسجنته بتهم يؤكد الغرب أنها لها دوافع سياسية.
وقد تعرض نافالني للتسمم بغاز الأعصاب في عام 2020، لكن الكرملين نفى تورط الدولة في تلك الحادثة. 

 

المعارض الروسي أليكسي نافالني


وتعتمد التقييمات الأميركية على مجموعة متنوعة من المعلومات، بما في ذلك المعلومات الاستخبارية السرية وتحليل الحقائق العامة، مثل توقيت وفاة نافالني وتأثيرها على فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية في مارس.
وقد اتهم حلفاء نافالني الرئيس بوتين بقتله، مشيرين إلى عدم قبول الحاكم الروسي فكرة إطلاق سراح نافالني في صفقة تبادل سجناء.

 


ويشير ليونيد فولكوف، أحد كبار مساعدي المعارض الراحل، إلى أن النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة ساذجة وسخيفة، وفقًا للصحيفة.
ويجدر الذكر أن نافالني، الذي توفي عن عمر يناهز 47 عامًا، كان من بين أشد منتقدي بوتين في الداخل، واتهم حلفاؤه، الذين يصفهم السلطات بأنهم متطرفون، بقتله وأعلنوا أنهم سوف يقدمون أدلة تدعم اتهاماتهم.

 


ومع ذلك لم يتم تقديم أي دليل يدعم هذا الاتهام، ولكنهم يعدون بتوضيح كيفية قتل نافالني ومن نفذ العملية.

 

 

من لقاء بايدن وأرملة نافالني


ومن جانبه فقد نفى الكرملين أي تورط للدولة في وفاة نافالني، مؤكدًا أنه ليس لديه معلومات حول أي اتفاق لإطلاق سراحه.
ومن جانبه فقد وصف الرئيس الروسي بوتين، وفاة المعارض الروسي بأنها محزنة، كما أكد أنه كان مستعدًا لتسليم السياسي المسجون إلى الغرب في صفقة تبادل للسجناء، شريطة عدم عودته إلى روسيا أبدًا.
ووفقًا لشهادة الوفاة، فقد تم الإعلان أن نافالني توفي بسبب أسباب طبيعية وفقًا لحلفائه.
وبالتالي يستمر الغموض المحيط بوفاة المعارض الروسي ودور بوتين فيها.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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