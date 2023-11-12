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تحطم طائرة عسكرية أميركية في البحر الأبيض المتوسط

عبد الرحمن عياد

أُعلن من قبل القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا (يوكوم) أن طائرة عسكرية أميركية تعرضت لحادث وتحطمت خلال تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من عدم تحديد نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه إلا أن الولايات المتحدة نشرت حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس وتحوله إلى نزاع إقليمي.

تحطم طائرة عسكرية أميركية في البحر الأبيض المتوسط

وقد أفادت (يوكوم) في بيان صحفي أن الحادث وقع في مساء العاشر من نوفمبر حيث تعرضت الطائرة العسكرية الأميركية التي كانت تقوم بتدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف أدى إلى سقوطها ولم يتم الكشف عن مصير الطاقم حتى الآن.

وقد أفادت (يوكوم) إلى أن الرحلة الجوية كانت جزءاً من تدريبات عسكرية فقط ولم تكن لها دوافع عدائية مؤكدة أن سبب الحادث قيد التحقيق حالياً.

ويذكر أن بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر (طوفان الأقصي) فقد قدّمت الولايات المتحدة الدعم العسكري لإسرائيل وزادت قواتها في المنطقة بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى.

 


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.


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