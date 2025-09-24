أخبار عالمية

تحرير فلسطين بالقوة وإنتقاد ترامب.. تصريحات مثيرة من جوستافو بيترو في جلسة الأمم المتحدة

آياتي خيري

تتواصل المفاجأت وأمور الدعم المستمرة للقضية الفلسطينية من عدة دول غربية أوروبية وأمريكية، حيث شهدت قاعة الأمم المتحدة إعتراف عدد من كبار الدول بالدولة الفلسطينية في خطوة نحو حل الدولتين وإقامة فلسطين على حدود 67.

تقارير :الجيش الإسرائيلي يشيد موقع عسكري جديد قرب غزة تحسباً لهجمات محتملة

تشكيل جيش دولي قوي

ولكن المفاجأة الأكبر كانت من كولومبيا، عندما دعا الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو دول الجنوب العالمى إلى تشكيل “جيش دولى قوى” لتحرير فلسطين والدفاع عن شعوبها ضد ما وصفه بـ”الطغيان والشمولية” التى ترعاها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى.

تأتي تصريحات بيترو، حسبما أوردت صحيفة “كولومبيا ريبورتس” الكولومبية، اليوم الأربعاء، في كلمته الأخيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حث الدول “التي ترفض الإبادة الجماعية” على حشد قوة مسلحة لحماية حياة الشعب الفلسطيني.

20 ألف جندي

تجدر الإشارة أن دعوة بيترو للتدخل المسلح في فلسطين مشابهة لما أعلنه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، الذي أكد استعداد بلاده إرسال 20 ألف جندي ضمن قوة محتملة للنشر في غزة.

ومن جانبها، غادرت وفود الولايات المتحدة قاعة الجمعية العامة فيما بدا أنه احتجاج على انتقاد بيترو لنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

