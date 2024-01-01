تحرك إيراني نحو البحر الأحمر بمدمرة وسفينة حربية

ذكرت تقارير إيرانية بأن طهران قامت بنقل مدمرة وسفينة حربية نحو البحر الأحمر بهدف التمركز قرب مضيق باب المندب، وذلك بعد وقوع اشتباك بحري بين البحرية الأمريكية والحوثيين قبالة الساحل الغربي للحديدة.

مدمرة بحرية إيرانية

ووفقًا لوكالة (مهر الإيرانية التي تعتبر مصدرًا شبه رسميًا للأنباء) تقترب المدمرة الإيرانية (البرز) من مضيق باب المندب في البحر الأحمر وترافقها سفينة بوشهر العسكرية.

ويذكر أن المدمرة البرز مجهزة بصواريخ كروز بحرية ذات مدى بعيد.

ويأتي ذلك بعد يوم من العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل 10 أفراد من الحوثيين وتدمير 3 زوارق أطلقت النار على سفينة حاويات وطائرات مروحية أمريكية قبالة الساحل الغربي للحديدة.

وفي وقت سابق فقد صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بأنه أكد لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مكالمة هاتفية أن إيران تتحمل مسؤولية منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأضاف في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) (أوضحت أن إيران تتحمل مسؤولية منع هذه الهجمات نظرًا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين) محذرًا من أن هذه الهجمات (تشكل تهديدًا لحياة الأبرياء والاقتصاد العالمي).