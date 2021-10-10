قام محتالون بابتكار طريقة مستحدثة لسرقة أموال البطاقات المصرفية المرتبطة برقم الهاتف عن طريق خدعة تليفونية تستدرج الضحية بخدعة غاية في الخبث وهي عن طريق اتصال هاتفي باستخدام الذكاء الاصطناعي وإيهام المتصل أن المتحدث إحدى موظفي البنك، وهنا لا يطلب رقم بطاقة أو أرقام سرية مثل السرقات الهاتفية المتعارف عليها ولكن باستحداث طريقة مختلفة تماماً.

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تحذير من طريقة جديدة لسرقة أموال البطاقات المصرفية

قال أحد الخبراء الروس في الأمن السيبراني أن لتهكير الهاتف أو تعطيله لا يأتي إلا عن إحدى الطريقيتين وهما إما أن تصيبه ببرامج خبيثة ضارة أو استخدام أحد الثغرات الأمنية بحسب نوع الهاتف، وأكد لا يؤدي الضغط وحدة على أحد المفاتيح المعينة باختراق الهاتف.

حيلة جديدة لسرقة البطاقات المصرفية

يقول الخبراء أن الحيلة الجديدة هي باتصال أحدهم عن طريق روبوت يحذر صاحب الرقم من إنه قد قام أحد بتغير رقم هاتفة المسجل لدى البنك، ويطلب منه الضغط على رقم واحد في حالة لم تقم بتغيير رقمك المسجل فيقوم بالضغط على الرقم المطلوب وهو تمهيد لخطوات أخرى تاليه وفق أساليب محكمة تمكن المخترقين من إتمام عملية إختراق الهاتف وسرقة أموال البطاقة المصرفية.

وذكر متحدث باسم أحد البنوك الروسية موضحاً طريقة السرقة الجديدة المذكورة أعلاه أن المؤسسات المالية الروسية قد واجهت أقوى هجوم قرصنه في العالم ونصح بتوخي الحذر وعدم تصديق أي من المكالمات المزعومة وقال إن حدث هذا الأمر مع أي أحد فيجب غلق الهاتف ومعاودة الاتصال بالبنك التابع له.