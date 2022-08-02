تحذير من الصين وترحيب من تايوان: هل سنشهد صدام جديد بين الصين وأمريكا

في تحد للتهديدات الصينية، تزداد التوقعات بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء، في حركة يتوقع الخبراء أن تكون نواة الصدام بين الصين وأمريكا، وخاصة أن الصين تهدد بإسقاط الطائرة التي ستكون على متنها رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

وسائل الإعلام التايوانية قالت أن بيلوسي من المتوقع أن تصل إلى تايوان مساء اليوم على متن طائرة خاصة في مطار سونغشان، فيما أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أنها لن تعلق على التكهنات الدائرة حول زيارة بيلوسي.

رحبت وزارة الخارجية التايوانية بزيارة بيلوسي المرتقبة لتايوان، فيما تعهدت الصين بالقيام برد عسكري في حالة زارة بيلوسي تايوان؛ حيث تعتبر الصين أن تايوان جزء من الأراضي الصينية.

تزداد نبرة التصعيد بين الثلاثي (أمريكا والصين وتايوان) حيث أعلنت تايوان أنها ستتعامل مع أي تهديد، محذرة الصين بشأن أي عمل عسكري، وقالت أنها مستعدة لإرسال قوات مسلحة قادرة على التعامل مع التهديد الصيني.

فيما قام الرئيس الصيني شي شين بينج بإبلاغ نظيره الأمريكي بأنه لن يتهاون في الحفاظ على سيادة وأمن الصين، حيث تعارض الصين هذه الزيارة بكل قوة مطالبة أمريكا بإلغاء هذه الزيارة.

أعلن الجيش الصيني أنه سيقوم بإجراء تدريبات بالذخيرة الحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، محذرة جميع السفن من الاقتراب من جزر بينغتان.

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هددت الصين بأن هذه الزيارة لن تمر بسلام، وأن العواقب ستكون وخيمة على العلاقات بين واشنطن وبكين، وأن رد الفعل الصيني لن يقتصر على رد الفعل الدبلوماسي فقط، بل سيتطور إلى رد عسكري واقتصادي.

في رأيك هل ستتجرأ أمريكا على إتمام هذه الزيارة، أم أن الولايات المتحدة أصبحت تخشى من رد فعل التنين الصيني؟. شاركنا برأيك في التعليقات.