تحذيرات من تسونامي محتمل في 4 دول بعد زلزال عنيف بقوة 7.6 ضرب الفلبين

دخلت الفلبين في حالة تأهب قصوى يوم أمس، إثر تحذيرات من تسونامي مدمر عقب زلزال بلغت قوته 7.6 درجات ضرب جزيرة مينداناو شرق البلاد، حثت السلطات السكان في المناطق الساحلية على الإخلاء الفوري والتوجه نحو المناطق الداخلية الأكثر أماناً.

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل عبر منصة “إكس” عن توقعات بحدوث تسونامي قد يصل ارتفاع أمواجه إلى مستويات خطيرة، مشكلاً تهديداً جسيماً لحياة السكان، وأشار المعهد إلى أن الأمواج المتوقعة قد تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر.

⚠️ THIS INSANE FOOTAGE FROM THE EARTHQUAKE THAT JUST HIT THE PHILIPPINES MAKES IT FEEL LIKE THE END TIMES ARE HERE ⚠️ pic.twitter.com/fO4w1qqicm

— Matt Wallace (@MattWallace888) December 2، 2023