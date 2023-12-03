تحذيرات من تسونامي محتمل في 4 دول بعد زلزال عنيف بقوة 7.6 ضرب الفلبين

دخلت الفلبين في حالة تأهب قصوى يوم أمس، إثر تحذيرات من تسونامي مدمر عقب زلزال بلغت قوته 7.6 درجات ضرب جزيرة مينداناو شرق البلاد، حثت السلطات السكان في المناطق الساحلية على الإخلاء الفوري والتوجه نحو المناطق الداخلية الأكثر أماناً.

إعلان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل عبر منصة “إكس” عن توقعات بحدوث تسونامي قد يصل ارتفاع أمواجه إلى مستويات خطيرة، مشكلاً تهديداً جسيماً لحياة السكان، وأشار المعهد إلى أن الأمواج المتوقعة قد تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر.

⚠️ THIS INSANE FOOTAGE FROM THE EARTHQUAKE THAT JUST HIT THE PHILIPPINES MAKES IT FEEL LIKE THE END TIMES ARE HERE ⚠️ pic.twitter.com/fO4w1qqicm — Matt Wallace (@MattWallace888) December 2، 2023

وقد أعلن مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ أنه، استنادًا إلى شدة وموقع الزلزال، من المتوقع أن تتأثر دول مثل الفلبين، إندونيسيا، ماليزيا، وبالاو بموجات تسونامي.”

توجيهات الإخلاء والتحذيرات

نصح المعهد سكان مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بإخلاء مناطقهم فوراً والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية، وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب تسجيل لقطات مروعة للزلزال، تعكس حجم الدمار والخوف الذي يعيشه السكان.

تفاصيل الزلزال والهزات الارتدادية

وفقاً لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي، وقع الزلزال على عمق 32 كيلومتراً وكان مركزه على بعد حوالي 21 كيلومتراً شمال شرق بلدية هيناتوان في مقاطعة سوريغاو ديل سور، وتلا ذلك هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجات في المنطقة ذاتها.

الفلبين و”حزام النار”

تقع الفلبين في منطقة “حزام النار”، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثف، ممتدة من اليابان إلى حوض المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا.

وتشهد الفلبين هزات أرضية يومية، غالباً ما تكون خفيفة، لكنها أحياناً تتحول إلى زلازل قوية ومدمرة تحدث دون سابق إنذار، ما يعكس تحديات كبيرة في مجال التنبؤ والاستعداد لمثل هذه الكوارث.