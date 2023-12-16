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تحذيرات من اندلاع حرائق الغابات في أستراليا بسبب الموجة الحارة

عبد الرحمن عياد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا تحذيرات بشأن اندلاع حرائق الغابات في عدة ولايات بسبب موجة حرارة شديدة تجتاح البلاد يوم السبت.
وقد أشار مكتب الأرصاد الجوية في بيانه على الإنترنت إلى أن التحذيرات صدرت لأجزاء من ولايات أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا والإقليم الشمالي.

وتزيد الأحوال الجوية الحارة من خطر اندلاع حرائق الغابات في موسم الحرائق الغابات الخطير في أستراليا وذلك في ظل ظاهرة النينيو المناخية التي ترتبط عادة بظواهر مناخية قوية مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

وقد تم إصدار تحذيرات من احتمالية حدوث حرائق في أجزاء من ولايات أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية.

وقد أفادت خدمة الإطفاء في ولاية نيوساوث ويلز التي تعد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا بأن هناك أكثر من 50 حريقًا مشتعلة يوم السبت وقد تم فرض حظر كامل على إشعال النيران في العديد من المناطق بما في ذلك العاصمة سيدني.

وقد حذرت السلطات من موسم حرائق غابات خطير هذا الصيف في أستراليا وذلك بعد موسمين هادئين نسبيًا مقارنة بالكارثة التي شهدتها أستراليا في صيف 2019-2020 حيث اندلعت حرائق غابات ضخمة أدت إلى دمار واسع وأسفرت عن مقتل 33 شخصًا.

 


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عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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