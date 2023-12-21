تحذيرات من الصحة العالمية بخصوص متحور JN.1.. فهل وصل إلى مصر والسعودية؟

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا حول المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف بـ JN.1 الذي بدأ ينتشر بسرعة كبيرة في عدة دول مما آثار القلق من تكرار معاناة مرض كوفيد-19، فقد صُنِفَ المتحور JN.1 من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه “مثير للاهتمام” بشكل مستقل عن سلالة BA.2.86، وهذا التصنيف جاء بعد أن كان يُعتبر جزءًا من تلك السلالة.

اختبار لمتحور JN.1 _ العربية

تحذيرات من الصحة العالمية بخصوص متحور JN.1

ناشدت المنظمة المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من الإصابة بالعدوى والأمراض الخطيرة، واستخدام جميع الأدوات المتاحة، وخاصة استخدام الكمامات بسبب شدة العدوى والانتشار السريع لهذا الفيروس، فعلى الرغم من تقييم المنظمة للمخاطر المنخفضة التي يشكلها المتحور JN.1؛ إلا أنها حذرت من أن ارتفاع حالات الإصابة بهذا المتحور خلال فصل الشتاء قد يؤدي إلى زيادة حالات الالتهابات الجهاز التنفسي في العديد من الدول.

كما أكدت المنظمة أن اللقاحات الحالية ما زالت فعّالة في توفير الحماية من الإصابات الخطيرة والوفيات الناجمة عن جميع متغيرات فيروس كورونا بما في ذلك JN.1، وأنها تتابع بدقة الأدلة والبيانات المتعلقة بهذا المتحور، وفي ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في عدة دول؛ فقد وضعت العديد منها نفسها في حالة تأهب لمواجهة احتمالية موجة جديدة ناتجة عن المتحور JN.1 الذي اكتشف لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.

NEW: #COVID19 variant of interest JN.1 Due to its rapidly increasing spread، WHO is classifying the variant JN.1 as a separate variant of interest (VOI) from the parent lineage BA.2.86. It was previously classified as VOI as part of BA.2.86 sublineages. Based on the available… pic.twitter.com/lvyd3sq1f7 — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19، 2023

أعراض متحور JN.1

تشير الأعراض المتوقعة لمتحور JN.1 إلى التشابه مع أعراض المتغيرات السابقة للفيروس وتشمل:

الالتهاب في الحلق.

التعب.

الصداع.

الاحتقان.

السعال.

الحمى.

نصائح منظمة الصحة العالمية للوقاية من المتحور

قدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح للوقاية من انتشار متحور JN.1 ومن بينها:

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة.

تغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطس.

غسل اليدين بانتظام.

الحصول على التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا والأنفلونزا، خاصة للأشخاص ذوي الاحتمالية العالية للإصابة.

البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا.

إجراء اختبار في حال ظهور أي أعراض تشير إلى الإصابة.

هل وصل متحور كورونا الجديد مصر؟

أكدت وزارة الصحة المصرية من عدم تسجيل أي حالات مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا حتى تاريخ اليوم حيث أكد المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن الوزارة تتابع بشكل مستمر التقارير والمعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية وسلطات الصحة في دول عدة حول العالم بشأن اكتشاف سلالة جديدة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أوميكرون والمعروفة بالمتحور 1.JN.

كما أوضح “عبد الغفار” أن هذا المتحور يُعتقد أن لديه معدل انتشار عالٍ، ويمكنه أن يصيب حالات سبق تطعيمها بالجرعات القديمة من لقاح كوفيد-19 التي تم استخدامها قبل عام 2023، ومع ذلك يُعتقد أن الجرعات الأولية من اللقاح قد توفر حماية ضد هذا المتحور الفرعي الجديد، وأشار إلى أن معظم الحالات المصابة بهذا المتحور تكون بسيطة دون وجود أعراض سريرية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة لسلالة أوميكرون للأشخاص المصابين.

كذلك قد نصح “عبد الغفار” بضرورة الحفاظ على نظافة اليدين والأسطح بشكل مستمر، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة والمعتمة أو سيئة التهوية، كما دعا إلى البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض تنفسية تشير إلى الإصابة بالمرض.

متحدث الصحة: تتابع وزارة الصحة والسكان التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكي ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور أوميكرون… pic.twitter.com/UrJTEomR8s — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 18، 2023

استشاري مكافحة العدوى بالسعودية يطمئن المواطنين

أشار الدكتور محمد بن عبدالرحمن حلواني استشاري مكافحة العدوى إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا “JN.1” لا يسبب قلقًا بأي شكل كان، ولكن هناك بعض الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل وزارات الصحة العالمية يمكن أن تحد من انتشاره، كما أكد على أهمية دور الأفراد في المجتمعات في اتباع الإجراءات الوقائية مثل التطعيم وارتداء الكمامات في الأماكن الاجتماعية وغسل اليدين بانتظام وتجنب ملامسة الأسطح العامة.

أوضح “حلواني” أن تحور الفيروسات أمر طبيعي من الناحية العلمية والطبية، وعلى الرغم من تشكل المتحورات الجديدة لفيروس كورونا بما في ذلك “أوميكرون”؛ إلا أن جميعها تظهر خصائص جديدة مثل سرعة الانتشار، وقد تكون بعض المتحورات لها القدرة على انتقال العدوى بسرعة عالية إلى 13 شخصًا من الأشخاص الموجودين حول الشخص المصاب.

كما أكد الدكتور “حلواني” أن من أهم التوصيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد تشمل:

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة.

الحفاظ على مسافة آمنة.

تحسين التهوية.

تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.

غسل اليدين بانتظام.

كذلك قد شدد على أهمية تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 والإنفلونزا خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الحادة، ونصح بالبقاء في المنزل في حالة الإصابة وإجراء الفحص في حال ظهور أعراض أو تعرض لشخص مصاب بكوفيد-19 أو الإنفلونزا.