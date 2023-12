تحذيرات من الصحة العالمية بخصوص متحور JN.1.. فهل وصل إلى مصر والسعودية؟

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا حول المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف بـ JN.1 الذي بدأ ينتشر بسرعة كبيرة في عدة دول مما آثار القلق من تكرار معاناة مرض كوفيد-19، فقد صُنِفَ المتحور JN.1 من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه “مثير للاهتمام” بشكل مستقل عن سلالة BA.2.86، وهذا التصنيف جاء بعد أن كان يُعتبر جزءًا من تلك السلالة.

اختبار لمتحور JN.1 _ العربية

ناشدت المنظمة المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من الإصابة بالعدوى والأمراض الخطيرة، واستخدام جميع الأدوات المتاحة، وخاصة استخدام الكمامات بسبب شدة العدوى والانتشار السريع لهذا الفيروس، فعلى الرغم من تقييم المنظمة للمخاطر المنخفضة التي يشكلها المتحور JN.1؛ إلا أنها حذرت من أن ارتفاع حالات الإصابة بهذا المتحور خلال فصل الشتاء قد يؤدي إلى زيادة حالات الالتهابات الجهاز التنفسي في العديد من الدول.

كما أكدت المنظمة أن اللقاحات الحالية ما زالت فعّالة في توفير الحماية من الإصابات الخطيرة والوفيات الناجمة عن جميع متغيرات فيروس كورونا بما في ذلك JN.1، وأنها تتابع بدقة الأدلة والبيانات المتعلقة بهذا المتحور، وفي ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في عدة دول؛ فقد وضعت العديد منها نفسها في حالة تأهب لمواجهة احتمالية موجة جديدة ناتجة عن المتحور JN.1 الذي اكتشف لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.

NEW: #COVID19 variant of interest JN.1

Due to its rapidly increasing spread، WHO is classifying the variant JN.1 as a separate variant of interest (VOI) from the parent lineage BA.2.86. It was previously classified as VOI as part of BA.2.86 sublineages.

Based on the available… pic.twitter.com/lvyd3sq1f7

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19، 2023