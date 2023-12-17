تحذيرات روسية بمنع تصدير الوقود النووي إلى الولايات المتحدة

أصدرت شركة (تينيكس) الروسية تحذيرًا لعملائها في الولايات المتحدة يفيد بأن الحكومة الروسية قد تقوم بمنع تصدير الوقود النووي إلى واشنطن.

وقد أوضحت الشركة المملوكة للدولة الروسية وهي شركة يورانيوم بأن هذا القرار قد يكون ردًا استباقيًا من الكرملين في حال وافقت السلطات الأمريكية على تشريع يحظر استيراد الوقود النووي الروسي وقد جاء ذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

محطة نووية

ووفقًا للتقرير فقد طلبت شركة (تينيكس) في الولايات المتحدة من شركات الكهرباء الأمريكية بما في ذلك (كونستليشن إنرجي) و (ديوك إنرجي و (دومينيون إنرجي) أن تكون مستعدة لاتخاذ قرار من هذا القبيل.

وقد أكدت الشركة أن موسكو لم تتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الصدد حتى الآن.

ومن ناحية أخرى فقد نفى المكتب الإعلامي لشركة (روساتوم) وفقًا لوكالة بلومبرغ الأنباء التي وصفتها بأنها غير صحيحة والتي تتعلق بالتحذيرات من حظر استباقي روسي محتمل على إمدادات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.

وقد أوضح البيان أن (تينيكس) وشركاتها التابعة لم تصدر أي إخطارات من هذا القبيل لعملائها الأجانب وأن الشركة ستلتزم بجميع التزاماتها التعاقدية وستستمر في ذلك.