تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا في 17 مارس 2024 وذلك وفقًا لقرار أعضاء مجلس الاتحاد الذي يعتبر الغرفة العليا في البرلمان الروسي، وقد تم الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع تم نقله عبر التلفزيون الرسمي وقد تم اعتماد القرار بالإجماع.

تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا

ويتضمن القرار تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024 وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو أن هذا القرار يشكل بداية الحملة الرئاسية.



وقد أوضحت ماتفيينكو أن هذه الانتخابات ستكون ذروةً لعملية إعادة توحيد مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها بعد غزو البلد المجاور.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في ذكرى الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022 والتي أدت إلى فرض العديد من العقوبات الشديدة على روسيا من قبل الدول الغربية.

وصرحت ماتفيينكو قائلة: (رغم الظروف الخارجية الصعبة ومحاولات العدو إضعاف روسيا، نحن نظل أوفياء لقيمنا الدستورية الرئيسية ونضمن حقوق وحريات المواطنين بكل الوسائل).

وأكدت أيضًا قائلة: (ان مواطنينا ومجتمعنا متحدين أكثر من أي وقت مضى حول سلطة الرئيس فلاديمير بوتين، وأن مهمة الدولة هي أن تكون على ارتفاع هذه الثقة وأن تمنع أي استفزاز أدنى).

ولم يعلن بوتين رسميًا حتى الآن عن ترشحه للانتخابات ولكن التعديلات التي أُدخلت على الدستور في عام 2020 تسمح له نظريًا بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.

وأضافت ماتفيينكو قائلة: (سيقوم شعبنا بالخيار الوحيد الممكن بالتصويت من أجل روسيا من أجل النصر).