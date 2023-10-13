أخبار عالمية

تبادل إطلاق الصواريخ بين حماس وجيش الإحتلال تزامناً مع فرار الغزاويين

ياسر حسن

قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن إسرائيل قصفت قطاع غزة بأكثر من 100 صاروخ، ردًا على إطلاق حماس صواريخ من غزة على إسرائيل، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 12 فلسطينيًا على الأقل في الغارات الإسرائيلية بينهم 6 أطفال.

انقطاع الكهرباء عن غزة مع توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل المصدر: العربية

المصدر: dailysabah

فرار المدنيين

أمرت إسرائيل سكان شمال غزة بإخلاء منازلهم قبل بدئ الهجوم البري الإسرائيلي، ما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على ترك منازلهم حاملين أمتعتهم معهم.

مواجهات في الضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة العشرات.

وتشير هذه التطورات إلى أن التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين آخذة في الارتفاع، مع تزايد مخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

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ياسر حسن

موظف عمومي وكاتب بموقع نجوم مصرية، هوايتي المطالعة والتدوين بالإضافة إلى أني أعشق عالم السيارات ما دفعني إلى دراسة هذا المجال والحصول على دبلوم في ميكانيك السيارات سنة 2011، أهدف إلى الإرتقاء بالمحتوى العربي.

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