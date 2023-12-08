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تايوان تسجل اقتراب 26 طائرة و10 سفن حربية صينية

عبد الرحمن عياد

في تطور جديد للتوترات بين تايوان والصين فقد كشف الجيش التايواني عن تسجيل اقتراب 26 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و10 سفن حربية بالقرب من الجزيرة في اليوم الماضي.
ووفقًا لوزارة الدفاع التايوانية فقد عبرت 15 طائرة حربية صينية الخط المتوسط ​​لمضيق تايوان وحلقت في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة جنوب غربها.

تايوان تسجل اقتراب 26 طائرة و10 سفن حربية صينية

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وتشمل الطائرات التي تم رصدها في المهمة الأخيرة طائرة بدون طيار من طراز BZK-005 وأربع مقاتلات من طراز Su 30، وثماني طائرات مقاتلة من طراز J 10، وطائرة حربية إلكترونية من طراز Y 9، وطائرة إنذار مبكر محمولة جوًا من طراز KJ 500، وقد قام الجيش التايواني بإرسال طائرات وسفن وأنظمة دفاع جوي لمراقبة هذه العمليات.

وفي تطور آخر فقد رصد الجيش التايواني منطادًا صينيًا يوم الخميس عبر الخط المتوسط ​​لمضيق تايوان على بعد 101 ميل بحري (187 كيلومترًا) جنوب غرب مدينة كيلونج التايوانية على ارتفاع حوالي 6400 متر في السماء.

وتعتبر تايوان أكبر جزيرة في الصين تحكمها إدارتها المحلية منذ عام 1949.
ومنذ ذلك الحين استبقت تايوان العلم وبعض الرموز الأخرى لجمهورية الصين التي كانت موجودة في البر الرئيسي للصين قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة.
ومع ذلك تعتبر بكين تايوان مقاطعة تابعة لجمهورية الصين الشعبية.

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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