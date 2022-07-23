تاريخ موعد رأس السنة الهجرية 1444 وغرة شهر المحرم بجميع الدول العربية

يترقب المسلمين في هذا التوقيت في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بداية العام الهجري الجديد 1444، والذي يحل علينا عقب نهاية العام الهجري 1443، ونجد أن تحديد بداية العام الهجري الجديد ويوم رأس السنة الهجرية يكون من خلال الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية والتي تقوم باستطلاع خلال شهر محرم أول أيام السنة الهجرية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد رأس السنة الهجرية 1444.

بداية العام الهجري الجديد 1444

يعتبر يوم رأس السنة الهجرية هي أول يوم في بداية التقويمي الإسلامي الجديد في العام الهجري الجديد، وفي هذا اليوم يحرص المسلمين على الاحتفال واستقبال هذه المناسبة بالكثير من الفرحة والسعادة في جميع أنحاء العالم ومع حلول السنة الهجرية الجديدة 1444، حيث تعمل كافة البلاد الإسلامية كذلك في هذا اليوم بمنح مواطنيها إجازة رسمية، وذلك ليتم منحها لجميع الموظفين في كافة القطاعات لبعض الأيام، وذلك بشكل خاصة في المملكة العربية السعودية التي تستخدم التقويم الهجري تقويمًا رسميًا لها، ونجد أهم رأس السنة الهجرية وهو أول يوم في العام الهجري الجديد يكون في يوم الأول من شهر محرم أول أيام العام الجديد.

موعد يوم رأس السنة الهجرية 1444

ونجد أنه بناء على الدراسات الفلكية الخاصة ببداية السنة الهجرية الجديدة بشهر محرم 1444، فنجد أنت من المقرر أن يوافق أول أيام شهر محرم لرأس السنة الجديدة يوم السبت الموافق 30 من شهر يوليو، ويتم العمل على تأكيد هذا الموعد رسميا بعدما يتم استطلاع هلال شهر محرم، والذي يتم استطلاعه من قبل الخبراء في مختلف الدول العربية الإسلامية، ونجد أن هذا اليوم يتم منحه إجازة رسمية من قبل الحكومات العربية وفي الدول الإسلامية بشكل عام لكي يتم الاحتفال بهذه المناسبة.

دعاء العام الهجري الجديد 1444