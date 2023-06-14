تأشيرات شنغن الرقمية.. تسهيلات وتقدم في نظام السفر إلى الاتحاد الأوروبي

في خطوة تهدف إلى تسهيل السفر gدول الاتحاد الأوروبي، اتفقت الدول الأعضاء على تغيير نظام تأشيرات شنغن الحالي ليصبح رقميًا بشكل كلي، ووفقًا لوكالة فرانس برس، سيتيح القانون الجديد للمسافرين الحصول على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت دون الحاجة إلى حضور القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرة.

مزايا النظام الرقمي لتأشيرات شنغن

تعتبر هذه الخطوة إحدى المزايا المهمة لنظام السفر إلى الاتحاد الأوروبي، حيث سيوفر النظام الرقمي العديد من المزايا والتسهيلات للمسافرين، ووفقًا للنائب الأوروبي ماتياز نيميتش، ستعتبر عملية الحصول على التأشيرات عبر الإنترنت أسهل وأرخص وأسرع بكثير من الطرق التقليدية، سيتمكن المتقدمون للحصول على التأشيرات من تقديم طلباتهم وتحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم بكل يسر وسهولة.

تعزيز أمن منطقة شنغن وتقليل مخاطر التزوير

وفقًا لوزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد، فإن هذا التغيير في نظام تأشيرات شنغن يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات، فالتحول إلى النظام الرقمي يعني التخلص من الحاجة إلى وضع ملصقات التأشيرات على جوازات السفر، وهو ما يقلل من فرص التلاعب بالتأشيرات وتزويرها.

مناطق شنغن وتأشيرات الاتحاد الأوروبي

تشمل منطقة شنغن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا، ويسمح الاتحاد الأوروبي بدخول مواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل دون الحاجة إلى تأشيرة، وحاليًا يتوجب على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شنغن على جوازات سفرهم.

التقدم نحو الرقمنة في نظام التأشيرات الأوروبي

مع إنشاء قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي لمراقبة حركة دخول وخروج المسافرين، وصلاحية الإقامات، والفحوص الأمنية عند الحدود، يتقدم نظام التأشيرات الأوروبي بثبات نحو الرقمنة، وليست الدول الأوروبية هي الوحيدة التي تتبنى هذا النهج، فبعض الدول الأخرى مثل أستراليا تستخدم أنظمة مماثلة تربط التأشيرة عبر الإنترنت بجواز السفر مباشرة دون الحاجة إلى ملصق.

الحضور الشخصي للحصول على تأشيرة شنغن

على الرغم من التطور نحو النظام الرقمي، سيتطلب الحصول على تأشيرة شنغن للمرة الأولى أو في حالة حصول المسافر على جواز سفر جديد أو تغيير بياناته البيومترية الحضور الشخصي إلى القنصليات أو مكاتب التأشيرة، وذلك بهدف ضمان صحة المستندات وتوثيق الهوية بشكل صحيح.

تتجه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو تبني نظام تأشيرات شنغن الرقمي لتسهيل السفر وتحسين أمن الحدود، ستوفر هذه الخطوة مزيدًا من الراحة والتسهيلات للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي، وستساهم في تقليل مخاطر التزوير والتلاعب بالتأشيرات. إن النظام الرقمي يمثل تقدمًا هامًا في عصر التكنولوجيا ويعكس الجهود الرامية لتحقيق سفر سلس وآمن للمسافرين في جميع أنحاء العالم.